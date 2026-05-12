İzmit Belediyesi Kadın Girişimciler Merkezi (İZGİM), Emek Dayanışma İlkokulu ile TBMM İlkokulu 1. sınıf öğrencilerini misafir etti

KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren İZGİM, farklı okullardan öğrencileri ağırlamaya devam ediyor. Emek Dayanışma İlkokulu ile TBMM İlkokulu 1. sınıf öğrencileri, İZGİM Çocuk Kütüphanesi'nde kitaplarla buluşurken girişimci kadınların atölyelerini gezerek hem eğitici hem de eğlenceli bir gün geçirdi.

Öğrenciler, çocuk kütüphanesinde kitap okuyarak verimli zaman geçirirken kütüphane kullanımı hakkında da bilgilendirildi. Ziyaret kapsamında öğrencilere kitap okumanın önemi anlatılırken geri dönüşüm ve çevre bilinci üzerine de sohbet gerçekleştirildi. Çocukların küçük yaşta çevre duyarlılığı kazanması adına yapılan etkinlikler ilgiyle takip edildi.

Program çerçevesinde öğrenciler, İZGİM bünyesinde Türk el sanatları alanında üretim yapan girişimci kadınların atölyelerini gezdi. Atölyelerde yapılan çalışmalar ve üretilen ürünler hakkında bilgi alan öğrenciler, Mozaik Atölyesinde düzenlenen etkinliğe katılarak farklı bir deneyim yaşadı. Öğrenciler ve öğretmenler ayrıca İZGİM Masal Oyun Odası'nda eğlenceli vakit geçirdi.