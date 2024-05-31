18-24 Mayıs Müzeler Haftası kapsamında Beylikdüzü Belediyesi’nin araçlarıyla yola çıkan vatandaşlar, Atatürk Müzesi’nden Kedi Müzesi’ne, Feshane’den İstanbul Modern’e kadar pek çok müzeyi görme imkânı buldu.

İSTANBUL (İGFA) - Beylikdüzü Belediyesi kültür, sanat ve tarih meraklılarını İstanbul’un en güzel müzeleriyle buluşturdu. Müzeler Haftası kapsamında sekiz farklı mekânda soluk alan vatandaşlar, ilk olarak Atatürk’ün Kurtuluş Savaşı planlarını da hazırladığı Şişli’deki evine uğradılar. Aynı gün Türkçenin büyük şairi Tevfik Fikret’in Bebek sırtlarındaki “kuş yuvası”na, bir dönemin tanınmış edebiyatçılarının uğrak yeri olan Aşiyan’a geçtiler.

DÖRT GÜNDE SEKİZ MÜZE ZİYARETİ

Ertesi gün İstanbul'un ilk hayvan temalı müzesi olma özelliğine sahip Kedi Müzesi’ni ziyaret eden vatandaşlar; bu günü sanatçı Zülfü Livaneli’nin eserlerine ve hatıralarına ev sahipliği yapan “Livaneli Müzesi”nde tamamladılar. Üçüncü ve dördüncü gün gezilen yerler arasında ise yenilenen mekânlardan İstanbul Modern Müzesi ile Feshane ArtIstanbul, İBB Miras’ın kent hayatına kazandırdığı İstanbul Tasarım Müzesi ve Orhan Kemal Müzesi de vardı. Dört gün boyunca sekiz müze ziyareti yapan vatandaşlar kültürün ve sanatın tadını çıkardılar.

RIFAT ILGAZ EĞİTİM TARİHİ MÜZESİ MİNİK ZİYARETÇİLERİNİ AĞIRLADI

Yetişkinler müzelere giderken, çocuklar ve gençler de ilçe belediyeleri arasında yapılan ilk eğitim tarihi müzesi olma özelliği taşıyan Rıfat Ilgaz Eğitim Tarihi Müzesi’ni ziyaret etti. İlçedeki ilkokullardan ve ortaokullardan burayı görmek için gelen öğrenciler, müze deneyimine ilaveten kitap okuma ve yaratıcı drama etkinleriyle düşünme pratiklerini geliştirdiler.