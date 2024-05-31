Sakarya Büyükşehir Belediyesi, yenileme çalışmalarını sürdürdüğü Şehit Mehmet Karabaşoğlu Caddesi’nin altyapı çalışmalarını tamamladı. Çalışma kapsamında bölgeye bin metrelik yeni yağmur suyu ve bin 100 metrelik yeni içme suyu hattı kazandırıldı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Serdivan Şehit Mehmet Karabaşoğlu Caddesi’nde altyapı çalışmalarını tamamladı. Bölgenin estetik görünümüne yakışır şekilde yenilenecek caddeye, bin metrelik yeni yağmur suyu ve bin 100 metrelik içme suyu hat imalatı yapıldı.

Yeni yağmur suyu hattı ile bölgede yoğun yağışlarda dahi su birikmelerinin önüne geçilecek. Böylelikle yaya ve araç sürücüleri daha konforlu ve güvenli şekilde güzergahı kullanabilecekler.

CADDE YENİ GÖRÜNÜMÜYLE SERDİVAN’A ÇOK YAKIŞACAK

Kurumun öncelikleri arasında gelen su kayıplarını engelleme işi kapsamında da bölgeye müdahale edildi. Projesi tamamlanan bin 100 metrelik yeni içme suyu hattı ile bölgede yaşanan su kayıplarının önüne geçildi. Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin kısa süre içerisinde tamamlayacağı kazı ve dolgu işlemlerinin ardından cadde yeni görünümüyle Serdivan’a çok yakışacak.