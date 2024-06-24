Beylikdüzü Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yılda Kurban Bayramı’nda ihtiyaç sahibi vatandaşları yalnız bırakmadı. Beylikdüzü’nün hayırsever vatandaşları ve iş insanları tarafından bağışlanan etler, paketlenmiş bir şekilde ve hijyen kuralları gözetilerek vatandaşlara ulaştırıldı. Beylikdüzü’nde başlatmış oldukları dayanışma köprülerini daha da güçlendirerek devam ettirdiklerini belirten Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Güvenip kurban bağışlarını Beylikdüzü Belediyesi’ne yapan bütün hayırseverlerimize yürekten teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

İSTANBUL (İGFA) - Beylikdüzü Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu Kurban Bayramı’nda da sosyal incelemeler sonucu tespit edilmiş olan ihtiyaç sahibi ailelere desteğini sürdürdü. Beylikdüzü’nün hayırsever vatandaşları ve iş insanları tarafından bağışlanan etler, paketlenmiş bir şekilde ve hijyen kuralları gözetilerek vatandaşlara ulaştırıldı. Endüstriyel dolaplarda dinlendirilen kurbanlık etlerin, vatandaşlara sağlıklı bir şekilde ulaşması için soğutuculu araçlar ve uzman ekiplerle birlikte dağıtım gerçekleştirildi. Belediyenin katkılarıyla yürütülen dağıtımda, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Beylikdüzü Afet Anı Koordinasyon ve Lojistik Merkezi’nde belediyenin tüm birimlerinden personellerle bir araya geldi. 4 bin haneye kurban bağışlarını dağıtmak üzere yola çıkan ekipler aynı zamanda paketlerin hazırlık aşamasında da yer aldı.

“DAYANIŞMA KÖPRÜLERİNİ DAHA DA GÜÇLENDİREREK DEVAM ETTİRİYORUZ”

Kurban Bayramı’nda toplanan kurban eti bağışlarını bugün itibariyle komşularıyla paylaşmaya başladıklarını ifade eden Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Kurban bağışlarını paketler halinde dört bin aileye ulaştıracağız. Öncelikle güvenip bağışlarını Beylikdüzü Belediyesi’ne yapan bütün hayırseverlerimize ve bugün kurban bağışlarımızı komşularımızla buluşturacak her bir mesai arkadaşıma yürekten teşekkür ediyorum. Beylikdüzü’nde başlatmış olduğumuz dayanışma köprülerini daha da güçlendirerek devam ettiriyoruz. Paylaşan ve dayanışma içerisinde olan bir Beylikdüzü hayaliyle yola çıkmıştık. Bu hayalin gerçekleşmiş olması bizi çok mutlu ediyor. Beylikdüzü paylaşmanın, dayanışmanın adresi olmaya devam edecek” şeklinde konuştu.