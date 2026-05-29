Denizli Büyükşehir Belediyesi iştiraki BELTAŞ, kurumsal dönüşüm ve mali disiplin uygulamalarıyla zarar eden yapıdan çıkarak güçlü bir mali tabloya ulaştı. 2026'nın ilk çeyreğinde 11 milyon liranın üzerinde kâr elde ettiklerini açıklayan Başkan Çavuşoğlu, 'Bu başarı doğru ve disiplinli yönetim ile kamu kaynaklarını etkin kullanmanın sonucudur' dedi.

DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BELTAŞ, hayata geçirilen mali disiplin uygulamaları, kurumsal dönüşüm adımları ve tasarruf odaklı yönetim anlayışıyla dikkat çeken bir başarı hikayesine imza attı. Göreve gelinen ilk günden itibaren yürütülen maliyet analizleri, yönetim iş planları ve kayıtlı gelir sistemi sayesinde şirket, yıllar süren zarar tablosunu tersine çevirmeyi başardı.

Net dönem kârı 11 milyonu geçti



Kurulduğu günden bugüne kadar kümülatif toplamda 207.689.713.65 TL geçmiş yıl zararı bulunan BELTAŞ, uygulanan yeni yönetim modeliyle 31 Aralık 2025 itibarıyla 665.097.87 TL dönem sonu kârı elde etti. Şirketin 2026 yılına da güçlü bir finansal tabloyla başladığı belirtildi. 31 Mart 2026 tarihli ilk üç aylık geçici vergi döneminde 11.267.398.48 TL dönem net kârı elde edildi.



'Zarar eden yapıyı, kâr eden modele dönüştürdük'



Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, belediye iştiraklerinde şeffaf, denetlenebilir ve sürdürülebilir bir mali yapı oluşturmayı hedeflediklerini belirterek şunları söyledi: 'Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren iştiraklerimizde mali disiplini esas alan bir yönetim anlayışı ortaya koyduk. BELTAŞ'ta tüm işlemleri kayıt altına aldık, gider kalemlerinde ciddi tasarruf tedbirleri uyguladık. Doğru ve disiplinli yönetim anlayışıyla zarar eden yapıyı kâr eden bir modele dönüştürdük. Ortaya çıkan bu tablo, doğru yönetimin ve kamu kaynaklarını etkin kullanmanın sonucudur. Ben bu anlamda, BELTAŞ Genel Müdürümüz İbrahim Doğan'a ve onun nezdinde özveriyle çalışan tüm ekip arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum.'



Başkan Çavuşoğlu, BELTAŞ'ın önümüzdeki süreçte de vatandaş odaklı hizmet anlayışından taviz vermeden, mali sürdürülebilirliği esas alarak büyümesini sürdüreceğini kaydetti.