Gaziosmanpaşa'da çoğu noktada büyük bir hayal kırıklığı yaşayan ilçe halkı bu seçimlerde kendisine dayatılan ,seçenek olarak sunulan Belediye Başkan Adayları'na karşı daha temkinli davranıyor.Bu noktada temiz siyaset anlayışı ve güvenilirliği ile bir isim dikkat çekiyor. Bu isim Büyük Birlik Partisi Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Adayı Fedai Karakol. Fedai Karakol saha çalışmalarında vatandaş tarafından yoğun ilgi ve muhabbetle karşılanıyor.

"Artık Gaziosmanpaşa'da değişim şart. Çoğu konuda yaşadığımız mağduriyetler bizi yordu.Bu kez oyumuz size başkanım, söz! " diye sorunlarını ve Fedai Karakol 'a olan güvenlerini dile getiren ilçe sakinlerinin bu konudaki kararlılıkları dikkat çekiyor. Kentsel dönüşümde ilçe halkının maruz kaldığı adaletsizlik,yeşil alanların betonlaşması,park ve oyun alanlarının yetersizliği ve bakımsızlığı,tam anlamı ile çözülemeyen çöp sorunu, mahalle aralarında kurulan pazarların konum açısından mahalleliye yaşattığı sıkıntılar,otopark ve ışıklandırma problemleri gibi birçok konuda çözüm bekleyen sorunlarla boğuşan ilçe halkı artık görmezden gelinmekten bıktıklarını ifade ediyor. Saha çalışmalarındaki sohbetlerde Büyük Birlik Partisi Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Adayı Fedai Karakol ile bir vatandaş arasında geçen konuşmada şu cümleler dikkat çekti.

"Seçimden seçime muhatap olunmaktan,seçimden sonra unutulmaktan,dertlerimizi anlatacak ve çözüm üretecek konumda olanlara ulaşamamaktan ve Gaziosmanpaşalı olarak sosyal medyadan eleştiri ve dileklerimizi yazdığımızda ise engellenmekten veya yorumların gösterilmemedinden şikayetçiyiz. Yolunda gitmeyen birçok şey var ama sanki her şey harikaymış gibi lanse ediliyor.Buna son verilmeli."

Büyük Birlik Partisi Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Adayı Fedai Karakol bu gibi söylemler ile sahada çok fazla karşılaştıklarını ve bunun ilçe adına,vatandaşımız adına çok üzücü olduğunu ifade etti.

"İlçemizdeki mevcut yönetimin uzun dönem yönetimde olmanın verdiği rehavetle halkımızı sıkıntıya sokmasını hoş karşılamıyoruz.Biz vatandaşın sorunlarına yeterli ilgi ve alaka gösterilmemesine,ihtiyaçlarının göz ardı edilmesine son vermeye geliyoruz.Allah'ın izni ile Gaziosmapaşa'yı hep birlikte adalet ve kardeşlik duyguları ile maddi ve manevi açıdan yeniden inşaa edeceğiz. Daha yaşanabilir bir Gaziosmapaşa ve daha güvenli yaşam alanları için değişim vakti.Ve bu değişimi sizler oylarınız ile yapacaksınız. Haydi Gaziosmanpaşa birlikte başaralım!" cümleleri ile düşüncelerini ifade eden Fedai Karakol, halkımızın sağ duyusuna güvendiklerini ve bu seçimden çok ümitli olduklarını dile getirdi.