Batman’ın Sason ilçesinde yüksek kesimlerde yetişen endemik ters laleler bahar aylarının gelmesiyle beraber görücüye çıktı. Koruma altında olan ters laleleri koparmanın cezası 244 bin TL.BATMAN (İGFA) - Sason’un Helkız Dağı, Şıllek Yaylası, Gıdornik Dağı, Beleşeve ve Hov Yaylalarında yetişen ters laleleri görmek için özellikle hafta sonları vatandaşlar Sason’un dağlık kesimlerine akın ediyor.

Şıllek yaylasında yetişen ters laleleri görmek için günübirlik yürüyüş yaptıklarını belirten Eğitim Bir-Sen Sason İlçe Başkanı İdris Cihan, “7 yıldır Sason’da görev yapıyorum. Sason’a ilk geldiğimde dikkatimi çeken en güzel şey, Sason’un coğrafyasıydı, yeşilliğiydi, akan sularıydı, şelaleleriydi, ırmaklarıydı. Hakikaten Güneydoğuda özellikle Batman'ın ilçeleri arasında yeşilliğiyle dikkat çeken bir ilçemiz. Bugünde sabah bir doğa yürüyüşüyle başlayıp Şıllek yaylasına geldik. Ters lalelerin açılmasını izlemek için. Yılda genelde 10-15 gün ömürleri var. Ters laleler aynı zamanda “ağlayan gelin” olarak da bilinir. Çiçeklerin içindeki taneler su topladığı için “ağlayan gelin” olarak da anılır. Sason sadece ters laleyle anılmaz. Mereto’suyla, Dabanang yaylasıyla, kar tünelleriyle ve birçok doğa harikası ile dikkat çeken bir ilçemiz tüm doğaseverleri buraya bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 1 saatlik bir yürüme mesafesiyle Şıllek yaylasına ulaştıklarını belirten doğa fotoğrafçısı Sabahattin Atalay, ters lalelerin yeni açmaya başladığını ve ilçede bunun gibi birkaç yer daha olduğunu tüm ziyaretçileri bura beklediklerini belirtti. Atalay, endemik olan ters lalelerin kanun ile koruma altında olduğunu ve ters laleleri koparmanın cezasının 244 bin TL olduğunu söyledi.