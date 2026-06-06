Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın tarımsal kalkınmayı destekleyen yatırımları kapsamında, Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (BASKİ) tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda Pamukçu-Aslıhantepecik Ovası Sulamasına üç yıl aranın ardından yeniden sulama suyu verilmeye başlandı. Bu sayede 13 kırsal mahallenin faydalanacağı sulama ile tarımsal üretim de canlanacak.

BALIKESİR (İGFA) - Tüm dünyada ve Türkiye'de kendini gösteren kuraklık nedeniyle son üç yıldır tarımsal sulama amacıyla su verilemeyen Pamukçu -Aslıhantepecik Ovası Sulamasında sezonu öncesinde kapsamlı bakım ve hazırlık çalışmaları gerçekleştirildi. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın girişimleriyle BASKİ Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmalar doğrultusunda 1 Haziran tarihinden itibaren sulama suyu bırakılarak sezon planlandığı şekilde başlatıldı. Yaklaşık 45 bin dekar tarım arazisine hizmet veren sulama sistemi sayesinde Selimiye, Pamukçu, Taşköy, Çiçekpınar (Nergiz), Küçükbostancı, Büyükbostancı, Paşaköy, Atköy, Aslıhan, Aslıhantepecik, Balıklı, Çandır ve Yenice mahallelerinde üretim yapan çiftçiler yeniden tarlalarını sulama imkânına kavuştu. Bölgede inceleme yapan ve mahalleleri ziyaret eden Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'a Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli de eşlik etti.

'İKİ BİN ÇİFTÇİ FAYDALANACAK'

Geniş coğrafyası ve verimli arazileriyle tarımın başkenti Balıkesir'de tarımsal üretimin büyük önem arz ettiğini söyleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, 'Pamukçu-Aslıhantepecik Ovası'nda, üç yıl aradan sonra yeniden sulama suyu verilmeye başlandı. Kuraklık nedeniyle son üç yıldır sulama yapılamayan bölgemizde, 1 Haziran itibarıyla baraj kapaklarımızı açarak üreticilerimizin beklediği suyu yeniden toprakla buluşturduk. Yaklaşık 45 bin dekar tarım arazisine hizmet veren bu önemli sulama sistemi sayesinde Selimiye, Pamukçu, Çiçekpınar (Nergiz), Küçükbostancı, Büyükbostancı, Paşaköy, Atköy, Aslıhan, Taşköy, Aslıhantepecik, Balıklı, Çandır ve Yenice mahallelerimizde üretim yapan yaklaşık 2 bin çiftçimiz yeniden sulama suyuna kavuştu.' diye konuştu.