Ankara Büyükşehir Belediyesi, hayvansal atıklar nedeniyle oluşabilecek tüm haşerelere karşı kurban satış ve kesim alanlarında ilaçlama ve dezenfeksiyon işlemleri için yoğun mesai harcıyor. BelPlas AŞ'ye bağlı 192 personel 57 araç ile kurban satış alanlarında ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirirken Ankara Zabıtası ekipleri ise kurban satış ve kesim alanlarında vatandaşların huzur ve güven içinde alışveriş yapabilmesi amacıyla denetimlerini sürdürüyor.

ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi vatandaşların sağlıklı ve hijyenik bir ortamda ibadetlerini yerine getirebilmesi amacıyla çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Veteriner İşleri Daire Başkanlığı ile Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, kurban satış ve kesim alanlarında oluşabilecek hayvansal atıklara bağlı haşere oluşumunun önüne geçilmesi amacıyla kapsamlı ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirirken Ankara Zabıtası da ilçe zabıta müdürlükleriyle koordineli bir şekilde vatandaşların daha sağlıklı ve hijyenik ortamda dini vecibelerini yerine getirebilmesi için gerekli tedbirleri aldı.

BELPLAS AŞ EKİPLERİ SAHADA

Ankara Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BelPlas AŞ'ye bağlı 192 personel ve 57 araç, kurban satış ve kesim alanlarında ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kent genelinde belirlenen noktalarda görev yapan ekipler, özellikle hayvansal atıklardan kaynaklanabilecek sinek, larva ve diğer haşerelere karşı yoğun mücadele yürütüyor.

Vatandaş sağlığını önceleyen çalışmalar kapsamında; satış alanları, kesim noktaları, atık toplama bölgeleri ve çevresinde düzenli olarak dezenfeksiyon işlemleri uygulanıyor. Ekipler ayrıca oluşabilecek kötü koku ve çevre kirliliğinin önüne geçmek amacıyla titiz çalışma gerçekleştiriyor.

KURBAN SATIŞ ALANLARINA SIKI DENETİM

Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, kurban satış ve kesim alanlarında vatandaşların huzur ve güven içinde alışveriş yapabilmesi amacıyla denetimlerini sürdürüyor. Ekipler; hayvanlara ait veteriner sağlık raporları, küpe ve kayıt durumları ile nakil belgelerini kontrol ederken, geçici kurban satış yerlerinin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü kayıtlarını da inceliyor. Ayrıca kurban hayvanlarının taşınması ve sevki sırasında mevzuata uygunluk denetlenirken, vatandaşlardan gelen şikâyet ve talepler doğrultusunda gerekli idari işlemler uygulanıyor.