Mardin Artuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü desteğiyle yürütülen YEKTA projesi kapsamında hayata geçirilen 'Gelecek Evde Başlar' çalışması, velileri kitap etrafında buluşturdu. Şehit İlhan Varank İlkokulu ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinlik yoğun katılımla dikkat çekti.

Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

Mardin Artuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü desteğiyle yürütülen YEKTA Proje çerçevesinde veliler, Doğan Cüceloğlu'nun kaleme aldığı Geliştiren Anne Baba eseri üzerinden okuma sürecine dahil oldu. 16 Şubat 2021 tarihinde vefat eden Cüceloğlu, Türkiye'de psikoloji alanını geniş kitlelere ulaştıran en önemli yazarlardan biri olarak kabul ediliyor. Eserleriyle aile içi iletişim, çocuk yetiştirme ve bireysel farkındalık konularında toplumda derin bir etki bırakan yazarın fikirleri, etkinlikte bir kez daha hayat buldu.

Etkinliğin devamında kitap içeriğine yönelik hazırlanan 25 soruluk sınav düzenlendi. Katılımcılar hem bilgilerini pekiştirme fırsatı buldu hem de keyifli bir rekabet ortamı yaşadı. Dereceye giren veliler çeşitli ödüllerle teşvik edildi.

Son dönemde Kahramanmaraş'ta yaşanan üzücü olaylar ve toplumda giderek artan sosyal zorluklar, aile içi iletişimin ve bilinçli ebeveynliğin önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Eğitimciler, bu tür projelerin sadece akademik başarıyı değil, aynı zamanda çocukların duygusal dayanıklılığını ve sağlıklı bireyler olarak yetişmesini desteklediğini vurguladı.

Okulda gerçekleştirilen programa velilerin yoğun ilgisi dikkat çekerken, eğitimciler aile katılımının öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimine doğrudan katkı sağladığını belirtti.

Proje Koordinatörü Öğretmen Kazım Mama, etkinliğin amacını şu sözlerle ifade etti: 'Amacımız, eğitimin sadece okulda değil evde de devam ettiğini velilerimize hissettirmek. Çocuklarımızın gelişiminde en önemli rol model olan anne ve babaların bilinçlenmesi, onların geleceğini doğrudan etkiliyor. Bu proje ile aile içi iletişimi güçlendirmeyi, kitap okuma alışkanlığını yaygınlaştırmayı ve eğitimde ortak bir dil oluşturmayı hedefliyoruz.'

Okul Müdürü Mahbiye Karasu ise etkinliğe ilişkin yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: 'Velilerimizin bu denli aktif katılım göstermesi bizleri son derece mutlu etti. Eğitim sadece okulda verilen bir süreç değildir; aile ile birlikte anlam kazanır. Bu tür projelerle hem velilerimizi bilinçlendiriyor hem de çocuklarımız için daha sağlıklı bir gelecek inşa ediyoruz. Emeği geçen tüm öğretmenlerimize ve katılım sağlayan velilerimize teşekkür ediyorum.'

'Bir kitap bir insanı, bir insan bir toplumun kaderini değiştirir' anlayışıyla yürütülen proje, velilerden tam not aldı. Okul yönetimi, proje koordinatörlüğünü yürüten Kazım Mama öncülüğünde, 6 Mayıs'ta Mardin İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde velilere yönelik kapsamlı ve etkileyici bir seminer gerçekleştirileceğini duyurdu.

Eğitimciler, bu tür çalışmaların öğretmen-okul-aile iş birliğini güçlendirdiğini belirterek, daha bilinçli ve sağlıklı bir nesil yetiştirme yolunda önemli adımlar atıldığını ifade etti.