Antalya Büyükşehir Belediyesi kent genelindeki kurbanlık satış noktalarında hayvanların ve vatandaşların uçkunlardan rahatsız olmaması için periyodik ilaçlama yapıyor. Vatandaşların sağlıklı, hijyenik ve güvenli bir ortamda alışveriş yapabilmeleri amaçlanıyor.

ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde kurbanlık satış alanlarında sivrisinek, karasinek, pire ve kene gibi haşerelere karşı ilaçlama uygulaması gerçekleştiriyor.

Uygulamada kurbanlık satış alanında bulunan hayvanlara zarar vermeyen Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış, Dünya Sağlık Örgütü tarafından onaylanmış biyosidal ürünler kullanılıyor.

HEM HAYVAN, HEM HALK SAĞLIĞI KORUNUYOR

Ekipler pazar alanının tamamında düzenli ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmalarını yürütürken çöp ve gübre alanlarda etkin larva mücadelesi yapılıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Çevre Sağlığı Şube Müdürlüğü Vektör Mücadele ekipleri tarafından özellikle haşere oluşumunun önüne geçilmesi, kötü koku ve çevresel olumsuzlukların engellenmesi için detaylı ilaçlama uygulamaları gerçekleştiriyor.

Ortak kullanım alanları, hayvan satış noktaları, geçiş güzergâhları ve çevresinde kapsamlı ilaçlama yapılıyor. Bayram öncesi başlayan çalışmalar, bayram süresince ve sonrasında da aralıksız devam ederek, karasinek ve sivrisinek oluşumunun önüne geçilmesi hedefleniyor.

İLAÇLAMA BAYRAM SÜRESİNCE DEVAM EDECEK

Özellikle Kurban Bayramı döneminde hayvansal atıkların ve sıcak havanın etkisiyle, karasinek ve sivrisinek oluşumunun önüne geçmek için planlı bir çalışma yürütüyor.

Büyükbaş ve küçükbaş hayvanların satış noktalarına karasinek tuzakları ve şerit uygulamaları yapılıyor. Yetkililer, kurban atıklarının çevreye gelişi güzel bırakılması durumunda bu haşerelerin hızla çoğalabileceği uyarısında bulunarak bu nedenle bayram süresince de ilaçlama ve temizlik nöbetinin devam edeceğini bildirdi.