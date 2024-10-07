Geyve Belediye Başkanı Selçuk Yıldız, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un oluru ile Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresinde (YBYK) ülkemizi temsil edecek Ulusal Heyete Yerel Meclis Yedek Üyesi olarak seçildi.SAKARYA (İGFA) - Türkiye’nin de üyesi olduğu Avrupa Konseyi’nin yerel ve bölgesel yönetimleri temsil eden temel organlardan biri olan Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi (YBYK) üye seçimleri yapıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un onayıyla Geyve Belediye Başkanı Selçuk Yıldız, YBYK Yerel Meclis Üyeliği’ne yedek üye olarak belirlendi.

Avrupa Konseyi'nin yerel ve bölgesel yönetimleri temsil eden temel organlarından biri olan Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresinde 2024-2026 yılları arasında Türkiye’yi temsil edecek olan Yıldız’a yeni görevi Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un imzasıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü tarafından tebliğ edildi.