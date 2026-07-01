Bursa Büyükşehir Belediyesi, kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi ve hizmet yetkinliğinin artırılması amacıyla personelin mesleki gelişimine yönelik eğitim çalışmalarını sürdürüyor.

BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Personel Geliştirme Şube Müdürlüğü ile Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Yönetim Sistemleri ve Süreç İyileştirme Şube Müdürlüğü iş birliğinde 'İç Tetkikçi Eğitimi' düzenlendi. Eğitim programını başarıyla tamamlayan çalışanlar, sertifikalarını düzenlenen törenle Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba'nın elinden aldı. Törene, Başkan Vekili Şahin Biba'nın yanı sıra Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekrteteri Deniz Köken, Büyükşehir yöneticileri ve personel katıldı.

118 PERSONELE EĞİTİM VERİLDİ

Bursa Büyükşehir Belediyesi ana hizmet birimleri, BURFAŞ, BİNTED ve Kültür AŞ'den olmak üzere toplam 118 personelin katıldığı eğitim programı, 21 Mayıs-11 Haziran 2026 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Eğitimlerde, Kalite Yönetim Sistemi, Çevre Yönetim Sistemi, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, Enerji Yönetim Sistemi ile Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi kapsamında iç tetkik süreçleri, tetkik teknikleri ve uygulama esasları detaylı şekilde ele alındı. Eğitimle, çalışanların mesleki yetkinliklerinin geliştirilmesi ve yönetim sistemlerinin etkinliğinin artırılması hedeflendi. Personelin edindiği bilgi ve deneyimle süreçlerin daha etkin yürütülmesine katkı sunması da amaçlandı.

Eğitimi başarıyla tamamlayan çalışanları tebrik eden Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba, programın Bursalılara daha kaliteli hizmet sunma hedefi doğrultusunda düzenlendiğinin altını çizdi. Vatandaşlara en iyi hizmeti ulaştırabilmek için sürekli gelişimin önemli olduğunu vurgulayan Başkan Vekili Biba, 'Hemşerilerimize güler yüzle, kendilerini değerli hissedecekleri şekilde hizmet sunmakla mükellefiz. Daha iyi hizmet verebilmek için kendimizi her gün geliştirmeliyiz. Gerçekleştirdiğimiz bu program da bunun önemli bir parçasıdır. Yaptığımız görevin ne kadar kutsal olduğunu ve sorumluluk gerektirdiğini unutmadan, hesap verebilirlik anlayışıyla çalışmaya devam edeceğiz. Her zaman yanınızdayız. Yeter ki vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunmak için gayret edelim' dedi.