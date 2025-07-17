Bilecik’in Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Türkiye’nin çeşitli kentlerinden belediye başkanlarının katılımıyla düzenlenen Sağlıklı Kentler Birliği Encümen Toplantısına katılarak ilçesini başarıyla temsil etti.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç’ın ev sahipliğinde, Eskişehir’de gerçekleştirilen toplantıya; İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın başkanlığında, Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Yalova Belediye Başkanı Mehmet Gürel ve birliğin idari ve teknik ekibi katıldı.

Toplantıda sağlıklı kentleşme, çevre dostu projeler, sürdürülebilir şehir planlaması ve üye belediyelerin ortak çalışmalarıyla ilgili önemli kararlar alındı.

Başkan Zekiye Tekin toplantıya ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Sağlıklı Kentler Birliği Encümen Toplantımızı verimli bir şekilde tamamladık. Farklı şehirlerden gelen değerli başkanlarımızla ortak akıl çerçevesinde kentlerimizin geleceği için önemli kararlar aldık. Bu kararların Sağlıklı Kentler Birliğimize ve tüm üye belediyelerimize hayırlı olmasını diliyorum.”

Başkan Tekin, Pazaryeri Belediyesi olarak sağlıklı, yaşanabilir ve çevreci bir ilçe hedefiyle çalışmaya devam edeceklerini belirtti.