Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, YKS’ye giren öğrencileri sınava girdikleri okul önünde ziyaret ederek heyecanlarını paylaşıp başarılar diledi.KOCAELİ (İGFA) - Gölcük Belediyesi, 8-9 Haziran 2024 tarihlerinde gerçekleşen Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) öğrencileri yine yalnız bırakmadı. Belediye ekipleri okul önlerinde kurduğu stantlarda öğrenciler ve ailelerine ikramlarda bulunurken, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer de sınava giren tüm öğrencilerin heyecanını paylaşarak başarılar diledi. Sınav merkezleri önüne giderek öğrencilerle ve aileleriyle sohbet eden Başkan Sezer, her bir gencin hayallerine ulaşmasını temenni ederek her zaman yanlarında olduklarını söyledi.

İki gün sürecek sınav heyecanında Gölcük Belediyesi ekipleri ayrıca; sınavın sorunsuz geçmesi için tüm sınav merkezleri çevresinde gerekli önlemleri almayı sürdürecek.