Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yaz okullarından faydalanan çocukları ziyarette bulundu.GAZİANTEP (İGFA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kursları (GASMEK) Fatih Sultan Mehmet Eğitim Akademisinde öğrencilerle bir araya gelen Başkan Fatma Şahin yaz okulunun işleyişi, eğitimler ve yapılan aktiviteler hakkında bilgi aldı.

Çocuklarla ve velilerle sohbet eden Şahin görüş ve önerileri dinledi. Çocuklar sohbetinde eğlenerek öğrendikleri bir yaz tatilini GASMEK ile geçirdiklerini ifade etti. Veliler ise çalışmalardan dolayı Başkan Şahin’e teşekkür etti.

ŞAHİN: BİLGİYE ULAŞMAK İÇİN BİRÇOK DİLDE KENDİMİZİ GELİŞTİRMEMİZ LAZIM

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin çocuklara spor ve kitap okuma alışkanlıkları edinmelerini tavsiye ederek planlama ile başarının yakalanacağını ifade ederek, “Çocuklarımı tebrik ediyorum. Burası çok önemli bir muhit. Bu mahalledeki çocuklarımızın daha iyi yetişmesi için 2021 yılında Fatih Sultan Mehmet Han’ın adını verdiğimiz çok güzel bir GASMEK açtık. Herkes tatildeyken çocuklarımız buraya İngilizce öğrenmek için geliyor. Bir ayda çocuklardaki gelişimin çok fazla olduğu belirtiliyor. Artık bilgi ekonomisindeyiz. Bir dil bir insan. Bilgiye ulaşmak için birçok dilde kendimizi geliştirmemiz lazım.

“ŞU ANDA BİZ 7 DİLDE GASMEK’LERE KURS AÇTIK”

GASMEK’lerin başarısına değinen Başkan Şahin konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

“Şu anda biz 7 dilde GASMEK’lere kurs açtık. Kim ne öğrenmek istiyorsa 16 kişi birleştiğinde biz hemen kurs açabiliyoruz. Hangi dilde eğitim almak istiyorlarsa onu açabileceğimiz bir altyapı oluşturduk. Çocuklarımızın ben yabancı dilimi ilerletmek istiyorum demesi çok kıymetli. Bu verilen fırsatlar günün sonunda büyük bir başarıya dönüşüyor. GASMEK’ler deki başarı oranımız yüzde 85.”

YAZ OKULLARI İLE ÇOCUKLAR TATİLİ EĞLENCELİ VE VERİMLİ GEÇİRİYOR

“Eğitim Şehri Gaziantep” vizyonu ile 23 Haziran’da başlayıp 31 Ağustos’ta sona erecek yaz okulları ile çocuklara kültürel, sanatsal ve mesleki alanlarda zengin bir eğitim imkanı sunuluyor. Bu yıl 32 merkezde, 60 farklı branşta, 8-15 yaş aralığındaki 8 bin öğrenciye ulaşılması hedefleniyor.

Yaz okullarında bilişim teknolojileri, robotik kodlama, gastronomi eğitimi, din eğitimi, resim ve sanat eğitimi, dil eğitimi, el sanatları, Türk-İslam sanatları, müzik ve sağlık eğitimleri gibi alanlarda çocuklara hem öğretici hem de keyifli bir yaz tatili sunuluyor.

Ücretsiz hizmet verilen kursların sonunda Ağustos sonunda GASMEK Yaz Olimpiyatları yapılması planlanırken, yaz okullarından faydalanmak isteyen veliler çocukları adına online olarak www.gasmek.org.tr adresi üzerinden kayıt yaptırabilecek.