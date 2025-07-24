İzmir'de Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, Eskişehir’de çıkan orman yangınında hayatını kaybeden orman işçileri için taziye mesajı yayımladı.Erkan ÇAKILLI / İZMİR (İGFA) - Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, Eskişehir’de çıkan orman yangınında hayatını kaybeden orman işçileri için yayımladığı taziye mesajında, yaşamını kaybeden emekçilerin acısının tarif edilemez olduğunu vurgulayarak, "Yaşamı korumak için yaşamını feda eden emekçilerimizi unutmayacağız" ifadelerini kullandı.

Başkan Kınay, "Acımız tarifsiz. Eskişehir’de çıkan orman yangınında, alevlerin ortasında kalarak yaşamını yitiren 11 orman emekçimizin acısıyla sarsıldık. Yaşamı korumak için yaşamını feda eden emekçilerimizi unutmayacağız. Hayatını kaybeden tüm işçilerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" dedi.