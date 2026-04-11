TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Ankara'da düzenlenen Trabzon Tanıtım Günleri kapsamında kurulan stantları tek tek ziyaret etti. Etkinlik alanını baştan sona gezerek katılımcılarla sohbet eden Başkan Genç, hemşerilerinin yoğun ilgisiyle karşılandı.

ÇOK GÜZEL BİR KATILIM

Trabzon'un kültürel, sosyal ve ekonomik değerlerinin tanıtılmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Genç, 'Çok güzel bir katılımla açılışımızı gerçekleştirdik. Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız, şehrimizin evladı Sayın Abdulkadir Uraloğlu Bey'in himayesinde önemli bir organizasyona imza atılıyor. Kahraman ecdadımıza 1924 yılında verilen İstiklal Madalyası'nın 102. yılına ulaştık. Madalyamızın kararı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden çıkmıştı. Programımızın da başlangıcını bu anlamlı mirasla 1. Meclis'te yaptık. TBMM Başkanımız Numan Kurtulmuş Bey'in teşrifleriyle güzel bir başlangıç oldu. Ardından Trabzon yürüyüşümüzü gerçekleştirdik ve Trabzon Tanıtım Günleri'ni başlatmış olduk' dedi.

TRABZON'A DAVET ETTİ

Trabzon'un tüm ilçelerinin kendine özgü değerleriyle Ankara'da tanıtıldığını vurgulayan Başkan Genç, etkinliğe katkı sunan belediyelere, sivil toplum kuruluşlarına ve emeği geçen herkese teşekkür ederek, 'Alanın dolup taşması bizleri son derece mutlu etti. Açıkçası biz de bunu savunuyorduk. Bu etkinliklerin sadece bir buluşma değil; şehrimizi tüm yönleriyle tanıtan, anlatan, kültürüyle, sanatıyla, tarihiyle, sanatçısıyla, şairiyle, söyleşileriyle ve elbette gastronomisiyle dolu dolu bir program olması gerektiğine inanıyorum. Nitekim bugün de bunu başardığımızı görüyorum. Bu güzel organizasyona katkı sağlayan başta Sayın Bakanımız olmak üzere emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Trabzon, Ankara'da çok güzel bir şekilde tanıtılıyor. Gurbette yaşayan tüm hemşehrilerimizi de bu vesileyle güzel şehrimiz Trabzon'a davet ediyorum' ifadelerini kullandı.