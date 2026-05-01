Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, AK Parti Araklı İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen Nisan ayı Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı.

TRABZON (İGFA) - AK Parti Araklı İlçe Başkanlığı Danışma Meclisi Toplantısı'na katılan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 'Ulaşım yatırımlarından organize sanayi bölgesine, çevre sorunlarından sosyal projelere kadar birçok alanda Araklı'yı daha güçlü ve yaşanabilir bir ilçe haline getirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz' dedi.

ÖNEMLİ BİR ULAŞIM AKSINA DÖNÜŞECEK

Toplantıda konuşan Başkan Genç, teşkilat çalışmalarına ve ilçede yürütülen yatırımlara değinerek, 'Ramazan boyunca bütün ilçelerimizi ziyaret ettik. Bunu daha önce de ifade ettim, en başarılı programa Araklı ilçe başkanımız ev sahipliği yaptı. Kendisine ve tüm teşkilatımıza teşekkür ediyorum. Marifet iltifata tabidir. Eksiklerimizi göreceğiz ama yapılan güzel işleri de takdir edeceğiz. Araklı'nın en önemli konularından biri ulaşım yatırımlarıdır. Yol çalışmalarında önemli bir mesafe kat ettik. İlk etap tamamlandı, diğer etaplar da hızla ilerliyor. Toplamda 54 kilometrelik bu hattı tamamladığımızda Araklı'ya ciddi bir ivme kazandıracağız. Bu proje ilçemizi önemli bir ulaşım aksına dönüştürecektir' dedi.

OSB İLE İSTİHDAMI ARTIRACAĞIZ

Araklı'nın çevre ve istihdam başlıklarındaki sorunlarına da değinen Başkan Genç, 'Çöp sorunu uzun yıllardır Araklı'nın gündeminde olan bir mesele. Artık mevcut yöntemlerle bunun çözülemeyeceği net olarak ortaya çıktı. Bu nedenle konuyu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımıza taşıdık. Bakanlıktan gelen yetkililer incelemelerini yaptı, rapor süreci tamamlanmak üzere. Hep birlikte bu sorunu kökten çözmek zorundayız. Bunun yanında organize sanayi bölgesi çalışmamız devam ediyor. Başlangıçta tekstil ağırlıklı planladığımız OSB'yi karma sanayi modeline dönüştürdük. Amacımız istihdamı artırmak ve Araklı'nın ekonomik yapısını güçlendirmektir' ifadelerini kullandı.

ARAKLI'YI DAHA GÜÇLÜ HALE GETİRECEĞİZ

İlçede hayata geçirilen ve planlanan yatırımları da paylaşan Başkan Genç, 'Araklı'mıza kazandırdığımız itfaiye teşkilatı hizmete başladı. Yaklaşık 25 milyon liralık bir yatırımla modern bir yapı oluşturduk. Sahil düzenlemesi ve plaj projemizle ilçemize yeni bir sosyal yaşam alanı kazandırmak istiyoruz. Kültür merkezi ise Araklı için vazgeçilmez bir ihtiyaçtır, bu projeyi mutlaka hayata geçireceğiz. Yayla yollarında da çalışmalarımız sürüyor. Ulaşımda ise vatandaşlarımızın güvenliğini ön planda tutarak gerekli düzenlemeleri yapacağız. Tüm bu çalışmalarla Araklı'yı daha güçlü ve yaşanabilir bir ilçe haline getirmeyi hedefliyoruz' şeklinde konuştu.