Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, Ramazan Bayramı öncesinde belediye personeliyle bir araya gelerek bayramlaştı. Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda konuşan Başkan Özel, Yenişehir'e hizmet yolunda gece gündüz demeden çalışan personeline, 'Sizlerle gurur duyuyorum, bu başarı sizin eserinizdir' sözleriyle teşekkür etti.

BURSA (İGFA) - Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, geleneksel bayramlaşma töreninde belediye çalışanlarıyla buluştu. Yaklaşık iki yıldır omuz omuza hizmet ürettikleri mesai arkadaşlarına hitap eden Başkan Özel, 720 kilometrekarelik geniş bir coğrafyada 56 bin vatandaşa ulaşmanın büyük bir özveri gerektirdiğini vurguladı.

'GECE GÜNDÜZ DEMEDEN EMEK VERİYORSUNUZ'

Belediye birimlerinin performansından duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Ercan Özel, şunları kaydetti: 'Yenişehir'imiz geniş bir coğrafyaya yayılmış büyük bir aile. Bu büyük ailenin her bir ferdine hizmet ulaştırmak kolay değil. Ama sizler, gece gündüz demeden, kentin her bir metrekaresine emek vererek bunu başarıyorsunuz. Temizlikten zabıtaya, sahadan masa başına kadar her alanda büyük bir gayret ortaya koydunuz.'

'GÖNÜL BELEDİYECİLİĞİ SİZLERİN ESERİDİR'

Belediye personelinin, vatandaşın huzuru için gösterdiği fedakârlığın her türlü takdirin üzerinde olduğunu belirten Başkan Ercan Özel, 'Şunu çok net söylüyorum; bu başarı, bu hizmet, bu gönül belediyeciliği sizlerin eseridir. Her biriniz beni temsil ediyorsunuz ve sizler bu şehrin görünmeyen kahramanlarısınız' dedi.

BAYRAM MESAJI VE TEŞEKKÜR

Konuşmasında birlik ve beraberlik mesajları veren Başkan Özel, sözlerini şöyle tamamladı:

'Bayramlar; emeğin, paylaşmanın ve dayanışmanın en güzel karşılığıdır. İnanıyorum ki sizlerin emeğiyle Yenişehir'de bu bayram da huzur ve bereket içinde geçecek. Sizlerin ve kıymetli ailelerinizin Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, emekleriniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.'

Samimi bir atmosferde gerçekleşen tören, Başkan Ercan Özel'in personelle tek tek bayramlaşması ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.