Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından Malkara'da yapılan hizmetleri değerlendirmek ve fikir alışverişinde bulunmak amacıyla, 12 Ağustos 2024 Pazartesi günü Malkara'ya gelerek bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.TEKİRDAĞ (İGFA) - Ziyarette Malkara Belediye Başkanı Nergiz Karaağaçlı Öztürk, CHP Malkara İlçe Başkanı İsmail Uzun, Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Vasfi Güner ve Belediye Meclis Üyeleri Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer’e eşlik ettiler.

Ziyaretinin ilk durağı olarak Malkara Belediyesi’ni ziyaret eden Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, belediyenin mevcut çalışmaları ve gelecekteki planlamaları hakkında bilgi aldı. Malkara Belediye Başkanı Nergiz Karaağaçlı Öztürk ile ilçedeki projeler değerlendirildi.

Ziyaret kapsamında Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Malkara Belediye Başkanı Nergiz Karaağaçlı Öztürk ve beraberindeki protokol üyeleri çarşı ve Pazartesi Pazarnı ziyaret etti. Burada hemşehrileriyle bir araya gelerek esnaflara ve vatandaşlara hayırlı ve bereketli haftalar dileklerini ilettiler.

Başkan Yüceer, Malkara'daki esnafı da unutmayarak, çarşı ve Pazartesi pazarını ziyaret etti. Ziyaret programı çerçevesinde, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı, TESKİ Malkara İleri Biyolojik Arıtma Tesisi ve Malkara İtfaiye personelini ziyaret ederek, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı ve personelin çalışmalarında kolaylıklar dilediler.

MALKARALI ÜRETİCİLERE SALÇA MAKİNESİ DAĞITIMI YAPILDI

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın, tarımsal üretimi ve üreticileri desteklemek amacıyla uygulamaya koyduğu proje kapsamında Salça Makinesi ve Karıştırma Kazanı Dağıtım Töreni, Malkara ilçesinde geniş çaplı bir katılımla gerçekleştirildi.

Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun ve Malkara Kaymakamı Eyüp Kaykaç’ın katılımıyla gerçekleştirilen Kırsal Kalkınmayı Destekleme Projesi kapsamında, Malkaralı üreticilere salça makinesi dağıtımı yapıldı.

Salça makinesi dağıtımının ardından Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer ve Malkara Belediye Başkanı Nergiz Karaağaçlı Öztürk, Malkara Ziraat Odası’nı da ziyaret ederek, mahalle muhtarlarıyla bir toplantı düzenlediler. Toplantıda, ilçede gerçekleştirilecek projeler hakkında bilgi verildi ve fikir alışverişinde bulunuldu. Ziraat Odası Başkanı Ender Çeşme’ye ve yönetimine katkıları için teşekkür edildi.

Malkara’daki en büyük kamu yatırımlarından olan Malkara Et Kombina Tesisi ve Tekirdağ Birlik Yem Fabrikası da ziyaret edildi. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer ve Malkara Belediye Başkanı Nergiz Karaağaçlı Öztürk tesislerdeki çalışmalar hakkında bilgi alarak çalışanlara başarılar dilediler.

Son olarak, İbribey Mahallesi İçme Suyu Terfi Merkezi’ni ziyaret eden Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer ve Malkara Belediye Başkanı Nergiz Karaağaçlı Öztürk burada yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı ve personel ile sohbet ederek kolaylıklar diledi.

Malkara Belediye Başkanı Nergiz Karaağaçlı Öztürk, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer’e Malkara’ya yaptığı ziyaret ve desteklerinden dolayı teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.