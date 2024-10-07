Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ile birlikte Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ı ziyaret etti. Başkan Büyükkılıç, Talas Belediyesi ziyaretinin ardından Osmanlı Evi’nde vatandaşlarla bir araya geldi.KASYERİ (İGFA) - Kent merkezi ve kırsalda tüm ilçelerle dayanışma içerisinde Kayseri’ye hizmet gayretini sürdüren Başkan Büyükkılıç, ilçe belediye başkanları ile bir araya gelerek istişarelerde bulunmaya devam ediyor.

Bu kapsamda, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ile birlikte Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ı ziyaret etti.

Talas Belediyesi’nde gerçekleşen ziyarette, Başkan Büyükkılıç’a, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Ufuk Sekmen, Mücahid Soyak, KASKİ Genel Müdürü Yavuz Çağan ve AK Parti Talas İlçe Başkanı Mustafa Kiraz eşlik etti.

Özdoğan ve Yalçın ile yatırım ve projelere dair istişarelerde bulunan Büyükkılıç, “Hacılar Belediye Başkanımız Bilal Özdoğan ile birlikte Talas’ımızın kıymetli Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ı ziyaret ettik. Misafirperverlikleri için başkanımıza teşekkür eder, çalışmalarında kolaylıklar dilerim” dedi.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da ziyaretleri, kente hizmetleri ve ilçelere desteklerinden dolayı Başkan Büyükkılıç’a teşekkür etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, daha sonra Talas Belediyesi’nin sosyal tesislerinden Osmanlı Evi’nde vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti.

Burada vatandaşların talep ve önerilerini bizzat dinleyen Başkan Büyükkılıç, Büyükşehir’in projeleri hakkında vatandaşlara bilgiler verdi.