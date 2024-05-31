Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, İlmiye-Ahmet Nuri Büyükkılıç İlkokulu ve Anaokulu Geleneksel Bahar Şenliği ve Kermes etkinliğine katıldı. Miniklerin mutlu günlerinde yanlarında olan Başkan Büyükkılıç, öğrencilerin yoğun ilgi ve sevgisi ile karşılaştı.Mehmet Uzel / KAYSERİ (İGFA) - Öğrenci ve genç dostu hizmetleri ile kent genelinde on binlerce öğrenci ve velinin takdirini toplayan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, bulduğu her fırsatta okulları ziyaret ederek ve çeşitli etkinlikler vesilesiyle öğrencilerle kucaklaşmaya devam ediyor.

Bu kapsamda Başkan Büyükkılıç, İlmiye-Ahmet Nuri Büyükkılıç İlkokulu ve Anaokulu’nda düzenlenen Geleneksel Bahar Şenliği ve Kermes etkinliğinde öğrencilerle bir araya geldi. Okulda miniklerin ilgi ve sevgisiyle karşılaşan Büyükkılıç, öğrencilerin bahar şenliği coşkusuna ortak olarak kermese de destek verdi.

Başkan Büyükkılıç’a bahar şenliği ve kermes ziyaretinde AK Parti Kayseri İl Kadın Kolları Başkanı Meral Koşar, Melikgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Kaya ile okul müdürü Memiş Özbey ile öğretmenler eşlik etti.

Okul bahçesinde kurulan kermes ve şenlik alanında, öğrenciler ve veliler tarafından ‘hoş geldiniz’ sözleri ile karşılanan Büyükkılıç, stantları dolaşarak aileler ve öğretmenlerle sohbet etti.

Başkan Büyükkılıç, şenlik alanında kurulan Spor A.Ş. oyun alanlarında eğlenen öğrencilerle de sohbet ederek miniklerin coşkusunu paylaştı. Büyükkılıç, kermese destek vererek, öğrenci ve velilere kermes ürünlerinden ikram etmeyi de ihmal etmedi.

İlmiye-Ahmet Nuri Büyükkılıç İlkokulu ve Anaokulu öğrencileri, Geleneksel Bahar Şenliği ve Kermes etkinliğinde Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından okul bahçesine kurulan etkinlik, oyun alanları ve stantlarda, müzik ve spor eşliğinde doyasıya eğlendi.

İlmiye-Ahmet Nuri Büyükkılıç İlkokulu ve Anaokulu öğrencilerinden Hatice Ada, etkinlikte çok eğlendiklerini belirterek, “Okulumuzun açmış olduğu kermese geldik. Memduh amcamıza çok teşekkür ederiz. Çok güzel eğleniyoruz” dedi.

Nehir Özdemir isimli öğrenci de Büyükkılıç’a teşekkür ederek “Burada çok eğleniyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ederiz” derken, Mira Kekemek isimli öğrenci ise “Kermes için çok mutluyum. Çok güzel geçmesini umuyorum” ifadelerini kullandı.

Büyükkılıç, öğrenciler, veliler ve okulda görev yapan öğretmenlerle günün anısına hatıra fotoğrafları da çektirdi.