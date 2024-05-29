Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Cumaköy mesire alanında düzenlenen gençlik festivalinde Cumaköy, Pelitli, Kadıllı, Ovacık ve Mollafenari mahallelerinden gelen çocuklar ve ailelerini ağırladıKOCAELİ (İGFA) - Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, düzenlenen Gençlik Festivali kapsamında gençlerle bir araya geldi. Cumaköy Mesire Alanı’nda gerçekleştirilen festivale; Cumaköy, Pelitli, Kadıllı, Ovacık ve Molla Fenari mahallelerinden birçok genç katılım gösterdi. Festivalde gençlere hitaben selamlama konuşması gerçekleştiren Başkan Büyükgöz, “Değerli kaymakamımız, ilçe milli eğitim müdürümüz, ilçe gençlik müdürümüz, jandarma komutanımız, ilçe sağlık müdürümüz, muhtarlarımız, müdürlerimiz, öğretmenlerimiz, velilerimiz ama en çok da, bugünün kahramanları yarınlarımız, geleceğimiz, gözümün nuru evlatlarımız… Hepinizi saygıyla, sevgiyle ve muhabbetle selamlıyorum. Değerli velilerimiz, bugün burada havasını teneffüs ettiğimiz, gözümüzle temaşa ettiğimiz bu doğa parçası alan belki çok farklı bir şekilde kullanılıyordu.

BÖLGENİN DİNLENME NOKTASI

Ama şu anda, kimisi Pendik’ten kimisi Ataşehir’den kimisi Ümraniye’den farklı farklı yerlerden İstanbul’dan gelen ailelerin dinlenme noktası oldu. Böyle güzel bir alanı Gebze’mize kazandırmada emeği geçen bende tüm personelimizi ve çalışanlarımızı yürekten kutluyorum. Gördüğünüz bu eser üç buçuk ay içerisinde bu hale getirildi. Ufak tefek eksikleri var, otopark bitirilecek hemen arkamızda duran mezbelelik yapı yıkılıp oraya son derce mükemmel bir mescit ve büyük çaplı tuvaletler yapılacak. Gelirken solda gördüğünüz beton zeminde bir kafeterya ve Güzide Kafe yapılacak.

DİĞER MESİRE ALANLARI DA HIZLA TAMAMLANACAK

Eksikler tamamlandıktan sonra spor sahaları da bittikten sonra burası gerçekten sabahtan akşama kadar faaliyetlerin yapılacağı bir alan olarak kullanılacak. Burası Gebze’de belediye olarak hayata geçirilen ilk mesire alanı ama diğer köylerimizde merakla bekliyorlar. Hiç endişeniz olmasın, inşaatı devam eden Pelitli bitecek; devamında Kadıllı, Ovacık ve Molla Fenari olarak mesire alanların sıralaması peş peşe gelecek. Bizde inşallah bu çalışmalar bittikten sonra; Gebze’de çoluğumla çocuğumla ailemle hava alacağım bir yer yok deme mazeretini ortadan kaldırmış olacağız” ifadelerini kullandı. Başkan Büyükgöz’ün ardından selamlama konuşması gerçekleştiren Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit de festivale katılan çocukları ve ailelerine katılımlarından ötürü teşekkür etti.

OYUNLAR, GÖSTERİLER VE İKRAMLARLA SÜRDÜ

Cumaköy mesire alanının Gebzelilerin aileleriyle birlikte doğanın içerisinde keyifli saatler geçirebileceği bir tesis olduğunu belirten Kaymakam Özyiğit, emeği geçenleri kutladı. Konuşmaların ardından çocuklar için hazırlanan özel ikramların sunulduğu festival; çocukların katıldığı ve keyifli saatler geçirdiği oyunlar ve gösterilerle sona erdi.