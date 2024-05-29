Kahramanmaraş’ın Turizmine büyük katkılar sunan Kültür Turizm Otelciler ve Gastronomi Derneği Genel Başkanı Gökhan Büyükdereli ile Mürüvvet Alpaslan Nazlı’nın girişimleriyle Kahramanmaraş’ın Kültür ve Turizmine değer katacak bir projenin açılışı gerçekleştirildi.Tural ŞAHBAZLI / Kahramanmaraş (İGFA) - Kahramanmaraş’ın zengin mutfak kültürünü geleceğe taşımak amacıyla kurulan Gastro Maraş Mürüvvet’in Mutfak Akademisi şehir protokolü, gastronomi uzmanları, şefler ve şehrin turizm devlerinin katılımıyla açıldı.

Açılış programında konuşan Kültür Turizm Otelciler ve Gastronomi Derneği Başkanı Gökhan Büyükdereli: “ 21-27 Mayıs Türk Mutfağı haftası dolayısıyla Kahramanmaraş'ta bir açılış yapıyoruz. Kahramanmaraş'ta Gastro Maraş Mürüvvet’in Mutfağı olarak, kıymetli misafirlerimizle birlikte Kahramanmaraş’ta bir ilki gerçekleştiriyoruz. Kahramanmaraş’ımızın kent mutfağının, kent hafızasının oluşması için çok önemli bir yer. Gençlerimizi yetiştirerek şehrimizde gastronomi kimliğini gelecek nesillere ulaştırmak istiyoruz” dedi.

Gastro Maraş Mürüvvet’in Mutfak Akademisi Kurucularından olan Mürüvvet Alpaslan Nazlı ise konuşmasında yerel mutfak kültürünün inceliklerini öğrenmek isteyenler için kapsamlı eğitim programları sunacaklarının altını çizdi.