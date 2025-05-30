Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, Çayırova’da bulunan Sivas Zara Yolören Köyü Derneği'ni ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, Anadolu’nun kadim kültürünü yaşatan Sivaslı hemşehrileriyle gönül dolu bir buluşmaya imza attı. Çayırova’da bulunan Sivas Zara Yolören Köyü Derneği'ni ziyaret eden Başkan Büyükakın, sıcaklık ve samimi bir şekilde ağırlandı. Buluşmaya, Sivas Dernekler Federasyonu Başkanı Zafer Dolu ve Sivas Zara Yolören Köyü Dernek Başkanı Haydar Bilmez ev sahipliği yaparken, AK Parti Çayırova İlçe Başkanı Erhan Sarıdede, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Soba da eşlik etti.

“KÖKLÜ BİR MEDENİYETİN TAŞIYICILARI”

Sivil toplum kuruluşlarının şehrin sosyal dokusunun vazgeçilmez unsurları olduğunu dile getiren Başkan Büyükakın, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, “Birliğin, kardeşliğin, dayanışmanın adıdır Sivaslılar” vurgusu yaparak şunları söyledi: “Sivaslı hemşehrilerim köklü bir medeniyetin taşıyıcılarıdır. Şehrimizin kültür mozaiğine değer katan kıymetli hemşehrilerimizle bir araya gelmekten büyük mutluluk duyuyorum. Taleplerinizi, önerilerinizi başımızın üstünde taşıyoruz.”

TEŞEKKÜRLERİN EN SAMİMİSİ

Sivas Dernekler Federasyonu Başkanı Zafer Dolu ise, “Tahir Başkanımız bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Ne zaman bir sıkıntımız, bir talebimiz olsa, samimiyeti ve gayretiyle yanımızda oldu. Bugün burada iletilen her düşüncenin yine titizlikle takip edileceğine inancımız tam” diyerek Başkan Büyükakın’a teşekkürlerini sundu. Dernek Başkanı Haydar Bilmez de “Böyle bir buluşma, aramızdaki gönül bağlarını daha da güçlendiriyor. Başkanımıza ve ekibine şükranlarımı sunuyorum” sözleriyle memnuniyetini dile getirdi. Birlikteliğin devamında ortam adeta bir Anadolu şölenine dönüştü. Dernek üyeleri Başkan Çiftçi’den bir sazla türkülere can vermesini istedi. Çiftçi, kırmadı, aldı eline sazı ve bozkırın sesi olan "Uzun İnce Bir Yoldayım" ile “Dostum Dostum” türkülerini gönülden çaldı.