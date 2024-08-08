Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, ‘’STK'lar, yerel yönetimlerin politika oluşturma süreçlerine katılımı konusunda kritik bir rol oynamaktadır" dedi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Sivil Toplum Kuruluşlarıyla buluşmaya ve görüş alışverişi yapmaya devam ediyor. Kocaeli Girişimci İş Adamları Derneği Başkanı Aydın Burgul, Emniyet Teşkilatı Vazife Malülü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) Kocaeli İl Başkanı Esat Muratoğlu ve Başiskele Kızılay Şube Başkanı Oğuzhan Keleş ile yönetimlerini makamında ağırlayan Başkan Büyükakın, konuklarıyla birçok konuyu ele alma şansı da yakaladı. Toplantıda Başkan Büyükakın, STK temsilcilerine şehrin sosyal ve ekonomik kalkınması için birlikte hareket etmenin önemine vurgu yaptı. Kent yönetimleriyle sivil toplum arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesinin bir şehir için önemli olduğunu da dile getiren Başkan Büyükakın, “STK'lar, yerel yönetimlerin politika oluşturma süreçlerine katılımı konusunda kritik bir rol oynamaktadır. Biz bunu bilerek hareket ediyoruz" dedi.

TAKDİRLE KARŞILADILAR

Başkan Büyükakın, girişimcilik ve inovasyonun kentin ekonomik büyümesinde önemli bir yer tuttuğunu belirterek, Kocaeli Girişimci İş Adamları Derneği'nin bu alandaki çalışmalarını desteklediklerini ifade etti. Ayrıca, Kızılay'ın kan bağışı kampanyaları ve yardımlaşma faaliyetlerinin toplumsal dayanışmayı güçlendirdiğini ve bu tür çalışmaların her zaman kendileri tarafından destekleneceğini vurguladı. STK başkanları ise Başkan Büyükakın'ın liderliğindeki belediye yönetiminin şehrin gelişimi için attığı adımları takdirle karşıladıklarını belirterek, gelecek dönemde de iş birliğini güçlendirme konusunda kararlı olduklarını ifade ettiler. EMŞAV Kocaeli İl Başkanı Esat Muratoğlu, şehit ailelerinin ve gazilerin toplumun emaneti olduğunu belirterek, bu konuda yapılan çalışmaların önemine dikkat çekti.

HER ZAMAN DESTEĞE DEVAM EDECEĞİZ

Görüşmeler boyunca, kentin çeşitli sosyal ve altyapısal ihtiyaçlarına yönelik projelerin değerlendirildiği, STK'ların bu süreçte nasıl daha etkin bir şekilde rol alabilecekleri konusunda fikir alışverişinde bulunuldu. Katılımcılar, toplumsal dayanışmanın ve kalkınmanın ancak güçlü bir STK ve yerel yönetim iş birliğiyle mümkün olabileceği konusunda ortak bir vizyona sahip olduklarını dile getirdi.

Kent yönetiminde STK'ların daha aktif ve etkin bir rol oynaması için bir köprü oluşturması bekleniyor. Bu vatan için canını vermiş, kanını akıtmış şehit ve gaziler için de Başkan Büyükakın, "Şehit ailelerimiz ve gazilerimiz bizim için büyük bir emanet, onlara her zaman destek olmaya devam edeceğiz" diyerek duygularını ifade etti.