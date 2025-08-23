Yeni sezonun ilk karşılaşması öncesi Bursaspor Başkanı Enes Çelik ve futbolcularla moral yemeğinde bir araya gelen Başkan Bozbey, ‘’Önümüzdeki sezonun sonunda inşallah şampiyon olarak bir üst lige çıkacak ve Bursalıları mutlu edeceksiniz. Büyük bir kapasiteye sahip olduğunuzu biliyorum. Siz de buna yürekten inanmalısınız’’ dedi.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, yeni sezonun ilk karşılaşması öncesinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde Bursaspor Başkanı Enes Çelik ve futbolcularla moral yemeğinde buluştu.

Başkan Bozbey, samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada Başkan Enes Çelik ve futbolcularla takımın hedefleri üzerine değerlendirmelerde bulundu. Ayrıca Başkan Bozbey, kulübün finansal sürdürülebilirliğini güçlendirme hedefiyle Özlüce İbrahim Yazıcı Spor Tesisleri’nde hayata geçirilmesi planlanan TEMA 16 Projesi’nin son durumu hakkında da kulüp yöneticilerinden bilgi aldı.

Başkan Bozbey, Bursaspor’un ortalama 41 bin seyirci gibi kalabalık bir taraftarın önünde oynayan nadir futbol takımlarından biri olduğunu hatırlattı.

Bursaspor taraftarının, takımına sahip çıkan, her daim destek veren ve aidiyet duygusunu sonuna kadar yaşayan bir taraftar topluluğu olduğuna dikkat çeken Başkan Bozbey, Bursalıların takımlarına verdikleri değeri ve hayatlarında bıraktığı etkiyi kendi çocukluğundan örnek vererek anlattı. “Bizim zamanımızda da Bursaspor sahaya çıktığı an şehirde hayat dururdu, Bursalıların gönlünde yeşil beyazın yeri ayrıdır” diyen Başkan Bozbey, takıma yeni katılan futbolculara da seslendi:

“Belki Bursa’da doğmadınız ama artık bu kentin bir parçasısınız. Kendinizi birer Bursalı olarak görün. Emin olun siz sahada ter dökerken taraftarlarımız ‘12. adam’ olarak sizlere tüm enerjileriyle destek verecek ve gücünüze güç katacaklar. Şüpheniz olmasın ki bizler de maddi manevi siz futbolcuların yanındayız. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı olarak her zaman sizlerle gurur duyacağımdan emin olmanızı istiyorum. Sizlerin kentimizi en iyi şekilde temsil etmesi tüm Bursalılara gurur verecek ve onları onurlandıracaktır”.

Bursaspor Başkanı Enes Çelik ise sezon sonunda şampiyonluğa ulaşmak için takım olarak kenetlendiklerini söyledi. Geçen sezon sahada futbolcuların verdiği mücadele kadar, saha dışında da Başkan Bozbey’in büyük bir mücadele ortaya koyduğunu dile getiren Çelik, Başkan Mustafa Bozbey’e takıma verdiği destekler dolayısıyla teşekkür etti.

Yemek sonunda hatıra fotoğrafı çektiren Başkan Mustafa Bozbey, Başkan Enes Çelik ve futbolcular, hep bir ağızdan yeni sezonda parolanın şampiyonluk olduğunu dile getirdi.