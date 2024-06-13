Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras Bodrum’da devam eden Mumcular ve Yalıkavak yol çalışmalarını yerinde inceledi.

MUĞLA (İGFA) - Muğla’nın Bodrum ilçesinde devam eden yol, altyapı çalışmalarını yerinde inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras Kurban Bayramı öncesi önemli açıklamalarda bulundu. Yalıkavak yolunun bayram öncesi vatandaşların hizmetine açılacağı müjdesini veren Başkan Aras Mumcular yolunda da çalışmaların sonuna gelindiğini belirtti.

MUMCULAR YOLU YÜZDE 90 TAMAMLANDI

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras Bodrum’da devam eden Büyükşehir yatırımlarını yerinde incelemek için ilçeye ziyarette bulundu ve vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Aras Mumcular yolu incelemesinde açıklamalarda bulundu ve buradaki çalışmanın içme suyu hattının yenilenmesi nedeni ile yapıldığını belirtti. Başkan Aras; “Mumcular’da çalışmaların temel nedeni içme suyu hattının yenilenmesiydi. Yolun durumu da iyi değildi. Önce içme suyu hatları yenilendi sonra yağmur suyu hatları yapıldı. Kilit parke yol olduğu için çöküntüler mevcuttu. Zeminde balçık olduğu için buradaki çalışmalara zemin iyileştirme ile başlandı. Burada içme suyu hatları yenilenmesi yanında AYDEM’in enerji hatlarını yeraltına alması gerekiyordu ama yatırım programına alınmadı. Mumcular’da çalışmaların yüzde 90’ını bitirdik. Orta refüj bitti, peyzaj düzenlemesi devam ediyor. Kaldırım çalışmalarının büyük bölümü tamamlandı, 600 metresi kaldı. Burada çalışmalar biraz uzun sürdü. Bu işi hızlandırmak için tüm ekibimizle buradayız. Yolu vatandaşlarımızın hizmetine sokmak için var gücümüzle çalışıyoruz.” dedi.

YALKAVAK YOLU BAYRAM ÖNCESİ VATANDAŞLARIMIZIN HİZMETİNDE

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras Bodrum ziyaretlerinde Yalıkavak yolunda da incelemelerde bulundu ve burada gazetecilerin sorularını yanıtladı. Başkan Aras Yalıkavak yolunda AYDEM’in enerji hatlarını yeraltına almasından sonra asfaltlama çalışmalarının başladığını söyledi ve bayramda Yalıkavak yolunun vatandaşların hizmetinde olacağını belirtti. Başkan Aras; “Yalıkavak’ta ciddi bir yol çalışması yaptık. Özellikle AYDEM’in enerji hatlarını yeraltına almasında sonra asfaltlama çalışmalarına başladık. Yalıkavak yolunda 4.1 km yol kaplama çalışması bitti. 500 metresi kaldı. Bayramdan önce vatandaşlarımızın hizmetinde olacak. Bu çalışma yolun bozuk olmasından değil tamamen yeni nüfusa cevap verecek enerji ihtiyacının karşılanması için yapılan yatırımlar nedeniyle yapıldı. Yalıkavak yolumuzu da bayram öncesi vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz. Son 6 ayda Bodrum ilçemizde Turgutreis, Akyarlar, Dirmil, Gündoğan, Kızılağaç bölgelerinde 44.6 km yol çalışması yaptık ve yollara yaklaşık 500 Milyon TL yatırım yaptık. Yaz sezonunda daha farklı bölgelerde çalışmalarımıza devam edeceğiz.” dedi.