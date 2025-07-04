Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum’da kurum ve kuruluşlarla bir dizi temas gerçekleştirerek, kent yönetimi adına önemli değerlendirmelerde bulundu.MUĞLA (İGFA) - Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, yerel yönetim anlayışı doğrultusunda ilçelerdeki kurumsal iş birliklerini güçlendirmek ve halkın taleplerini yerinde dinlemek amacıyla, Bodrum’da kapsamlı bir ziyaret programı gerçekleştirdi.

BAŞKAN ARAS YEREL TALEPLERİ YERİNDE DİNLEDİ

Bodrum’daki kamu kurumları, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelen Başkan Aras, ardından mahalle muhtarlarıyla düzenlenen toplantıda buluşarak yerel talepleri yerinde dinledi.

Başkan Aras programı kapsamında; Bodrum Belediyesi, CHP İlçe Başkanlığı, Bodrum Kent Konseyi, Bodrum Ticaret Odası, İMEAK Deniz Ticaret Odası Bodrum Şubesi, Denizciler Derneği, Bodrum Esnaf Odası ve Bodrum Şoförler Odasını ziyaret ederek, kurum başkanlarıyla Bodrum’un mevcut durumu ve öncelikli ihtiyaçları hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Başkan Aras, ayrıca Bodrum Cumhuriyet Başsavcısı Behçet İşlek ve Bodrum Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Özer Çiloğlu’nu da makamlarında ziyaret etti. Karşılıklı nezaket çerçevesinde gerçekleşen bu görüşmeler için Başkan Aras, ev sahiplikleri ve misafirperverliklerinden ötürü teşekkürlerini iletti.

BAŞKAN ARAS’TAN BİRLİKTE YÖNETİM VURGUSU

Ziyaretlerin ardından, Bodrum’un mahalle muhtarlarıyla toplantıda bir araya gelen Başkan Aras, muhtarların taleplerini ve önerilerini dinledi. Katılımcılara teşekkür eden Başkan Aras, birlikte yönetim anlayışıyla çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.