Basın İlan Kurumu (BİK) genel kurulu İstanbul’da toplandı. Resmi ilan fiyat tarifesine asgari yüzde 50 zam yapılması talebiyle verilen iki önergenin gündeme alınması kabul edilmedi.İSTANBUL (İGFA) - Toplantının açılış konuşmasını yapan BİK Genel Müdürü Cavit Erkılınç, genel kurula gelecek olan zamla ilgili BİK Yönetim Kurulu’nun 2025 yılı ilan tarife önerisinin genel kurul öncesinde açıklanmasına tepki gösterdi. Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Genel Başkanı ve BİK Genel Kurul üyesi Mehmet Ali Dim’i isim vererek suçlayan Erkılınç, “Gazete sahiplerine mesaj atılarak, zam oranının az olduğu ve arttırılması gerektiği ile ilgili destek istenmesini doğru bulmuyorum. Bu konuda nihai kararı genel kurulumuz verecektir” dedi.

ÖNERGELER REDDEDİLDİ

Daha sonra gündeme eklenmesi talebiyle genel kurul divan başkanlığına Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Genel Başkanı Mehmet Ali Dim ve İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi tarafından sunulan ve 2025 yılında uygulanacak ilan fiyat tarifesine yapılacak zam oranının arttırılması talebini içeren önergeler kabul edilmedi. Her iki önerge de BİK Yönetim Kurulu tarafından belirlenerek genel kurulun onayına sunulan yerel basın için yüzde 32, yaygın basın için yüzde 24 oranındaki zam oranının, artan maliyetler ve yüksek enflasyon oranı dikkate alınarak her iki kategori için de minimum yüzde 50’ye çıkartılmasını öngörüyordu. Ancak, genel kurul başkanlık divanına sunulan önergelerin gündeme alınması oy çokluğuyla reddedildi. Cuma günü yapılacak toplantıda yönetim kurulunun önerdiği şekliyle ilan tarifesine zam oranının kabul edilerek Ankara’nın onayına sunulması kesinleşmiş oldu.

KGK Genel Başkanı Dim tarafından verilen önerge şu şekilde:

Genel Kurul Divan Başkanlığına

Resmi İlan Fiyat Tarifesi’ne 1 Ocak 2025 tarihinden geçerli zam oranının belirlenmesi konusunda Yönetim Kurulu tarafından Sütun/cm-Kutu fiyatı; satışı 50 binin altında olan gazeteler ile 1, 2, 3, 4, 5. Kategori internet haber siteleri için mevcut yüzde 32,14 oranında artırılarak 140,-TL’den 185,-TL’ye; satışı 50 binin üstünde olan gazeteler ile Genel Kategori internet haber siteleri için mevcut yüzde 23,53 oranında artırılarak 170,-TL’den 210-TL’ye; çıkarılması önerilmiştir.

İçinde bulunduğumuz ekonomik şartlar dolayısıyla söz konusu 4 numaralı Yönetim Kurulu teklifi ne yazık ki, rasyonel değildir. Bilindiği üzere; tarifeye yapılacak bu zam, Sayın Cumhurbaşkanımızın onaylaması halinde 1 Ocak 2025 tarihinden geçerli olacak ve en az bir yıl uygulanacaktır.

Gerek hepimizin yaşadığı yüksek enflasyon ortamı ve gerekse özellikle sektörden gelen Genel Kurul üyelerimizin de çok iyi bildiği gibi personel ve diğer girdi maliyetlerindeki artışlar medya işletmelerini mali açıdan kendilerini çeviremez duruma getirmiştir. Sahadaki arkadaşlarımızla yaptığımız istişareler neticesinde yerel ve ulusal tüm süreli yayınlar için aynı oranda olmak kaydıyla, rasyonel bir zam oranının belirlenmesi kaçınılmazdır.

Bu itibarla, yerel ve ulusal tüm süreli yayınların Resmi İlan Fiyat Tarifesinin yüzde 50 oranında artırılarak Sütun/cm-Kutu fiyatının; satışı 50 binin altında olan gazeteler ile 1, 2, 3, 4, 5. Kategori internet haber siteleri için 140,-TL’den 210,-TL’ye; satışı 50 binin üstünde olan gazeteler ile Genel Kategori internet haber siteleri için de 170,-TL’den 255,-TL’ye çıkarılmasına dair teklifimizi içeren bu önergemizin gündeme alınması ve 4 numaralı Yönetim Kurulu teklifi ile beraber görüşülerek kabülünü arz ve teklif ederiz.