Rumeli kültürünü en güzel şekilde yaşatan ve gerek kişilikleri ile gerekse de iş dünyasındaki sürdürülebilir başarıları ile Rumeli camiasına örnek olan kişilerin ödüllendirildiği "Ülkemize Değer Katan Başarılı Rumelililer Ödül Töreni" kapsamında ödüller sahiplerini buldu.BURSA (İGFA) - Rumeli kökenli girişimcilerin Türkiye’deki ve Balkanlardaki sesi olmak ve dünyaya tanıtmak vizyonu ile çalışmalarını sürdüren RUMELİSİAD, pek çok alanda örnek olan ve ses getiren projelerine anlamlı bir organizasyon ile bir yenisini daha ekledi. RUMELİSİAD tarafından ilk kez düzenlenen ve Rumeli camiasında örnek olan isimlerin ödüllendirildiği "Ülkemize Değer Katan Başarılı Rumelililer Ödül Töreni" önceki akşam Almira Otel ev sahipliğinde düzenlendi.

Rumeli kültürünü en güzel şekilde yaşatan ve gerek kişilikleri ile gerekse de iş dünyasındaki sürdürülebilir başarıları ile Rumeli camiasına örnek olan kişilerin ödüllendirildiği ödül törenine; Sırbistan Büyükelçisi Aca Jovanović, Kuzey Makedonya İstanbul Başkonsolosu İdris Fazlioski, Bulgaristan Bursa Konsolosu Bursa Konsolosu Momchil Rusinov, AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ve MHP Bursa İl Başkanı Muhammet Tekin’in yanı sıra sivil toplum kuruluşlarından ve iş dünyasından çok sayıda isim katıldı.

99. Rumeli Buluşması kapsamında düzenlenen organizasyonun açılışında konuşan RUMELİSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Zarif Alp, “Bu organizasyonumuzda, Türkiye ve Balkanlar arasında ekonomik, sosyal, ticari ve kültürel köprüler kuran, iş dünyasına katkılarıyla öne çıkan değerli isimleri ödüllendiriyoruz. Ödüle layık görülen her bir isim, üyelerimizin ve Rumeli camiasının teveccühü ile belirlendi. Her biri çok kıymetli ve değerli isimler. İlkini gerçekleştirdiğimiz bu ödül töreninin, bugünden itibaren çok daha iyi noktalara taşınacağı ve gelecek yönetimlerinde bu konuya aynı hassasiyetle yaklaşacağına inancım tamdır” dedi.

FARK YARATAN VE KALICI İZLER BIRAKAN ÇALIŞMALARA İMZA ATMA GAYRETİNDE OLDUK

“RUMELİSİAD çok büyük ve güçlü bir aile. Yeni üyelerimizle beraber de RUMELİSİAD, yoluna güçlenerek devam ediyor” diyen Alp, “Ben de bu büyük ailenin bir parçası olmaktan her zaman büyük gurur duydum.Ve geride bıraktığımız 4 yıllık süre zarfında da RUMELİSİAD ‘a Başkan olarak hizmet etmenin onurunu ve gururunu yaşadım.

Bu görevin ağırlığı ve sorumluluğunun farkında olarak ekip arkadaşlarım ve üyelerimizle fark yaratan ve kalıcı izler bırakan çalışmalara imza atma gayretinde bulunduk.İlk günden bu yana, ortak akıl ve sinerji içerisinde sürdürdüğümüz çalışmalar ile ne mutlu ki RUMELİSİAD ’a yakışır işler yaparak hem şehrimizin hem ülkemizin hem de bölge ekonomisinin güçlenmesi için sürekli olarak yeni projeler hayata geçirdik.Bu noktada bizlere desteğini hiçbir zaman esirgemeyen tüm RUMELİSİAD Ailesine bu vesileyle bir kez daha teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmasında, iş dünyası açısından 2024 yılının pek çok zorlukların etkisinde geçtiğini de aktaran Alp, “Önümüzdeki süreçte de bu ekonomik gidişatın çok hızlı toparlanmayacağı öngörülüyor. Bu nedenle ihtiyatlı ve temkinli hareket etmenin faydalı olacağını düşünüyorum. Bir işi, ülke sanayicisi kaybettiğinde tekrar o işi geri getirmek çok zor. Küresel dünyada katma değerden uzak kalan ülkeler kaybetmeye mahkûm. Bugün tekstil sektöründe çok büyük bir darboğaz var. Bu darboğaz otomotiv ve makine sektörlerinde de yaşanıyor. Artan maliyetlerin getirdiği büyük yükler rekabetçiliğin önüne geçmeye başladı. Sanayi arsasındaki aşırı rantçı yaklaşım ve ekonomik alanda alınan kararların iş insanları korumada eksik kalması etkisi ile şirketlerin dengeleri bozuluyor. Yeni açıklanan orta vadeli program kapsamınca enflasyonun kademeli olarak düşürülmesi öngörülerek proaktif bir yaklaşımla büyüme oranları, işsizlik oranları revize edilmiştir. Önceki programa kıyasla daha makro bir çerçeve oluşturulmuş hem dış dengede yani cari açıkta hem de bütçe disiplininde düzelmeye başlayan bir ekonomi programı baz alınmıştır. Ancak kur artışının enflasyona oranla 10 puan düşük kalması durumunda ihracatçı firmaların rekabet gücü tehlikeye girebilir mevcut müşteri potansiyelleri zarar görebilir.Özellikle ülkemizin katma değerli ve tekrar rekabetçi bir ülke haline gelebilmesi için yöneticilerden beklentimiz iş dünyasının sorunlarını masa başından değil sahadan takip etmeleri, iş dünyası temsilcileri ile birlikte karar almalarıdır” diye konuştu.

BİRBİRİNDEN KIYMETLİ İSİMLER

Ülkemize Değer Katan Başarılı Rumelililer Ödülleri; Bayegan A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Rüya Bayegan, Çilek Holding Yönetim Kurulu Başkanı Muzaffer Çilek, Ermaksan Yönetim Kurulu Başkanı Erol Özkayan, Ermetal Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Gülener, İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç, Salcano Bisiklet Yönetim Kurulu Başkanı Salih Akgül ve Sütaş Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Yılmaz'a takdim edildi.

Sağlık sorunu sebebiyle geceye katılamayan Salcano Bisiklet Yönetim Kurulu Başkanı Salih Akgül adına ödülü, oğlu Yusuf Akgül teslim aldı.

Organizasyonda, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bpzbey’e de Rumeli camiasına olan katkılarından dolayı teşekkür plaketi verildi.

Ödül töreni öncesi RUMELİSİAD'ta geçmiş dönemde başkanlık yapan isimlere de ödülleri verilirken, RUMELİSİAD’a üye olan yeni üyelere de üyelik rozetleri takdim edildi.

