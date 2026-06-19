Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin modern şehircilik anlayışıyla hayata geçirdiği Şüheda Parkı görkemli törenle hizmete açıldı.

BALIKESİR (İGFA) - Şüheda Parkı'nın açılışını gerçekleştiren Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, 'Şüheda Parkı, yalnızca çocukların gönlünce oynayacağı, gençlerin nefes alacağı, ailelerin huzurla bir araya gelip sosyalleşeceği bir yeşil alan değil; aynı zamanda milli fedakârlığın, bu topraklara duyulan sevdanın ve milletin hafızasının diri tutulacağı çok özel bir mekandır.' dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin modern şehircilik anlayışı doğrultusunda şehre kazandırdığı Şüheda Parkı görkemli bir törenle hizmete açıldı.

Törene Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın yanı sıra; Karesi Belediye Başkanı Mesut Akbıyık, Savaştepe Belediye Başkanı Ali Koyuncu, İvrindi Belediye Başkanı Önder Lapanta, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Naki Çetin, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, vatandaşlar ve basın mensupları katıldı.

Törende konuşan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, şehitlerin hatırasını taşıyan Şüheda Parkı'nın yalnızca çocukların gönlünce oynayacağı, gençlerin nefes alacağı, ailelerin huzurla bir araya gelip sosyalleşeceği bir yeşil alan değil; aynı zamanda milli fedakârlığın, bu topraklara duyulan sevdanın ve milletin hafızasının diri tutulacağı çok özel bir mekân olduğunu söyledi.

'4 METRELİK KIBRIS BARIŞ HAREKÂTI ANITI'

Şüheda Parkı'nda yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Akın, 'Yaklaşık 10 dekarlık alana inşa edildi. Burada 245 metrekare genişliğinde bir çocuk oyun alanı, 360 metre uzunluğunda bir yürüyüş parkuru, spor alanı, çok amaçlı spor sahası, 4 bin 500 metrekare yeşil alan ile doğal peyzaj dokusu bulunuyor.

Ayrıca yaklaşık 4 metre yüksekliğinde, üzerinde Kıbrıs davamızın önderlerinden Bülent Ecevit, Rauf Denktaş ve Fazıl Küçük'ün bulunduğu Kıbrıs Barış Harekâtı Anıtı ve tören alanını da parkımıza kazandırdık. Bu anıtın üzerinde harekât sürecini anlatan rölyef detaylarını da izleyebileceğiz.' diye konuştu.