Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin kültür sanat etkinlikleri kapsamında Türk Sanat Müziği’nin unutulmaz bestecilerinden Avni Anıl’ın eşsiz besteleri düzenlenen konserde sanatçılar tarafından seslendirildi.BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, yaz aylarının gelmesiyle birlikte kültür ve sanat etkinliklerini tüm hızıyla sürdürüyor. Bu kapsamda Türk Sanat Müziği’nin efsanesi Avni Anıl’ın eşsiz eserleri usta sanatçılar tarafından seslendirildi. Avlu Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşen konserde gece boyunca konuklar, ünlü bestekâr Avni Anıl’ın birbirinden güzel eserlerine hep bir ağızdan eşlik ettiler.

Sanatseverlerin büyük beğenisini kazanan konserde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü’nün tecrübeli sanatçıları konuklara müzik şöleni yaşattı. Keyifli bir gece geçiren vatandaşlar, şehrin kültür ve sanat hayatını canlandırdığı ve sanat dünyası için büyük öneme sahip ustaların isimlerinin yaşatılması için bu tür projeler hayata geçirdiği için Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’a teşekkür etti. Perşembe günü yine Avlu’da gerçekleşen “Hicaz Akşamı" konserinde de Türk müziğinin unutulmaz eserleri hayat buldu. İki gün boyunca gerçekleşen konserlerde müzikseverler, keyifli anlar yaşadı. Büyükşehir’in konser programları yaz boyunca devam edecek.

AVLU’DA HİCAZ AKŞAMI

Kültür sanat etkinlikleri hız kesmeden sürerken Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu tarafından “Hicaz Akşamı" konseri gerçekleştirildi. Şefliğini Zafer Dutçu’nun yaptığı konser izleyicilerden büyük alkış aldı.