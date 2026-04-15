Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Balıkesir Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliğinin yeni hizmet binasının açılış törenine katıldı.

BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, BESOB'un yeni hizmet binasının ve Burhaniye'deki restoranın açılışında yaptığı konuşmada, 'Biz bu şehri birlikte yönetiyoruz. Esnafımız güçlüyse Balıkesir güçlüdür. Esnafımız kazanıyorsa Balıkesir kazanır. Bu anlayışla dayanışmayı büyüten, üretimi destekleyen, emeği yücelten bir şehir olmaya devam edeceğiz.' dedi.

Törene Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Karesi Kaymakamı Metin Arslanbaş, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Karesi Belediye Başkanı Mesut Akbıyık, Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Balıkesir Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği (BESOB) Başkanı Fehmi Erdem, Balıkesir Sanayi Odası Başkanı Nazmi Yarış, oda ve dernek başkanları, diğer illerden gelen birlik başkanları ve basın mensupları katıldı.

'Esnaf olmadan eşraf olmaz' ilkesiyle hareket ettiklerini söyleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, bu anlayış doğrultusunda sabahın erken saatlerinde dükkânını açan, akşam geç saatlere kadar çalışan, evine helal ekmek götürme mücadelesi veren esnafın her zaman yanında olduklarını ve olmaya da devam edeceklerini söyledi.

Göreve geldiği ilk günden itibaren her zaman esnafın en yakınında olduklarını belirten Akın, 'Esnaf ve Sanatkâr İşleri Daire Başkanlığımızı kurduk. Şehrimizi ilgilendiren her önemli kararda, ilgili esnaf odalarımızla istişare ediyoruz. Ortak aklı egemen kılmak için hep birlikte çalışıyoruz. Açılışını yaptığımız bu hizmet binasını da tüm yapım süreçlerini tamamlayarak esnafımızın hizmetine sunduk. Yine Burhaniye Taylıeli'nde bulunan BESOB restoran binasının tadilatını da Balıkesir Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliğimiz ile birlikte tamamladık ve kullanımınıza hazır hale getirdik.' şeklinde konuştu.