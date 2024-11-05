Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ), su altyapısını koruma ve yenileme çalışmalarıyla il genelinde kesintisiz hizmet vermeye devam ediyor. İlçeler ve mahallelerde sürdürülen çalışmalarla su arızaları giderilirken, depo temizliği gibi bakım faaliyetleri de titizlikle yürütülüyor.Arda ATMACA / BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir'de son yapılan çalışmalar kapsamında Gönen ilçesi Balcı Mahallesi'nde bulunan 3 gözlü depo temizlenirken, Ayvalık ilçesi Altınova Mahallesi'nde Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumu'nun su deposu da BASKİ ekipleri tarafından temizlendi.

Susurluk ilçesi Danaveli, Demirkapı, ve Karapürçek mahallelerinde meydana gelen su arızaları hızla giderildi. Ayrıca, Balya ilçesi Kavakalan Mahallesi’nde arızalı pompa yenisiyle değiştirildi.

BASKİ’DEN BALIKESİR GENELİNDE HIZLI MÜDAHALE

Balıkesir’in dört bir yanında özverili çalışmalarıyla vatandaşlara temiz ve sağlıklı su hizmeti sunan BASKİ, "BASKİ her yerde" sloganıyla hizmetlerine devam ediyor. Vatandaşların taleplerine hızla yanıt vererek her bir mahallede sorunları çözüme kavuşturuyor.