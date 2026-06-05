Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, yoğun saha mesaisine bir yenisini daha ekledi. Bir gün içerisinde 12 mahalleyi ziyaret eden Akın, vatandaşların taleplerini yerinde dinleyerek çözüm süreçlerini başlattı.

BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, mahalle ziyaretlerini aralıksız sürdürerek vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Balıkesir'in farklı noktalarında gerçekleştirdiği saha programı kapsamında bir gün içerisinde 12 mahalleyi ziyaret eden Akın, vatandaşların sorun ve taleplerini yerinde dinledi.

Yoğun program kapsamında Pamukçu, Selimiye, Nergiz, Küçük Bostancı, Büyük Bostancı, Paşaköy, Atköy, Aslıhan Tepecik, Aslıhan, Yenice, Çandır ve Balıklı mahallelerini ziyaret eden Başkan Akın, muhtarlar, esnaf ve mahalle sakinleriyle görüşmeler gerçekleştirdi. Mahalle kahvehanelerinde ve sokaklarda vatandaşlarla sohbet eden Akın, iletilen talepleri tek tek not alırken, çözüm gerektiren konularla ilgili belediyenin ilgili birimlerine gerekli talimatları verdi.

Yerel yönetim anlayışının temelinde vatandaşla doğrudan iletişimin yer aldığını belirten Başkan Akın, hizmetlerin sahadan gelen geri bildirimlerle şekillendiğini ifade etti. Mahalle ziyaretlerinde altyapıdan ulaşıma, çevre düzenlemelerinden sosyal hizmetlere kadar birçok konuda görüş alışverişinde bulunuldu. Ziyaretlerden duydukları memnuniyeti dile getiren mahalle sakinleri ise Başkan Akın'ın sık sık vatandaşlarla bir araya gelmesini olumlu karşıladıklarını belirterek, taleplerin yerinde dinlenmesinin çözüm süreçlerini hızlandırdığını ifade etti.