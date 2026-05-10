ANKARA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanlığı ile Millî Savunma Bakanlığı iş birliğinde çocukların millî savunma bilincinin geliştirilmesi ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin vatan savunmasındaki rolüyle ilgili farkındalıklarının artırılmasına yönelik çalışmalar yürütülüyor.

Bu kapsamda düzenlenecek 'Kahramanım Mehmetçik ve Vatan' konulu resim yarışmasıyla öğrencilerin millî ve manevi değerler konusunda bilinçlenmelerine katkı sağlanması, Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde yer alabilecekleri görev ve kariyer alanlarına ilişkin ilgi ve farkındalıklarının geliştirilmesi, genç kuşaklarla Türk Silahlı Kuvvetleri arasında kalıcı bir bağ kurulması ve vatan ile bayrak sevgisinin sanatsal ifade yoluyla güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Temel Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı resmî ilkokul ve ortaokullarda öğrenim gören öğrencileri kapsayan yarışmaya katılım, gönüllülük esasına bağlı ve ücretsiz olacak.

Yarışma takvimine göre eserlerin okul müdürlüklerine teslimi için son tarih 25 Mayıs 2026 olarak belirlenirken, dereceye giren eserler 21 Ağustos 2026 tarihinde ilan edilecek.

Yarışmada dereceye giren öğrenciler ve velileri, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Ankara'ya davet edilecek; ödül töreni ve sergi programına katılacak.