Balıkesir'de Ayvalık Belediyesi tarafından düzenlenen, 'Coğrafi işaretli ürünler, Tescil süreçleri ve Denetim Eğitimi' Gerçekleşti.BALIKESİR (İGFA) - Ayvalık Belediye Başkan Vekili Mesut Nail Akın’ın katılımıyla düzenlenen eğitim programına; meclis üyeleri, esnaf, oda temsilcileri ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Türk Patent ve Marka Kurumu’nun katkılarıyla düzenlenen eğitimde, coğrafi işaretli ürünlerin üreticiye ve bölge ekonomisine sağladığı faydalar, tescil süreçleri ve ürün denetimi gibi önemli konular ele alındı. Etkinlikte, Ayvalık’ın coğrafi işaretli ürünlerinin korunmasına ve tanıtımına yönelik çalışmaların artırılması gerektiği vurgulandı.

Düzenlenen bu eğitim programıyla üreticilerin ve esnafın coğrafi işaretli ürünler konusunda daha fazla bilgi sahibi olması amaçlandı.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, "Zeytinyağımız başta olmak üzere, sahip olduğumuz coğrafi işaretli ürünlerin sayısını artırmak ve üreticilerimizi bu konuda bilinçlendirmek en büyük hedefimiz. Düzenlenen eğitim ile üreticilerimize ve esnaflarımıza bu konuda destek oluyoruz” dedi.