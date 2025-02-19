Hava şartları dolayısıyla yapılan ertelemelerin biri de Bölgesel Amatör Lig için geldi.ANKARA (İGFA) - Türkiye Futbol Federasyonu, 22-23 Şubat tarihlerinde oynanacak Bölgesel Amatör Lig (BAL) karşılaşmalarını ileri tarihe erteledi.

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TFF'den, BAL kulüp başkanlıklarına yapılan duyuruda, "Ülkemiz genelindeki olumsuz hava koşulları nedeniyle kulüplerimizin seyahatlerinde yaşanacak olumsuzluklar göz önünde bulundurularak, Bölgesel Amatör Lig'de 22-23 şubat 2025 tarihlerinde oynanacak tüm müsabakalar ileri bir tarihe ertelenmiştir." ifadeleri yer aldı.

Kaynak: igf