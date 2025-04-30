Konya'da Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan ile birlikte Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’yı makamında ziyaret etti.KONYA (İGFA) - Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan ile birlikte Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’yı makamında ziyaret ederek ilçenin tarım ve hayvancılık politikalarını başkent Ankara’ya taşıdı. Bakan Yumaklı, Milletvekili Baykan ve Başkan Kavuş, Meram’dabugüne kadaryapılan ve önümüzdeki süreçte hayata geçirilecek tarım projeleri hakkında fikir alışverişinde bulundular.

BAŞKAN KAVUŞ, MERAM TARIMI İÇİN HAYATA GEÇİRDİKLERİ PROJELERİ ANLATTI

Ziyaret sırasında Başkan Kavuş, Meram Belediyesinin tarım alanında attığı adımları detaylı şekilde Bakan Yumaklı’ya aktardı. Özellikle tarım arazilerinde son dönemde artan kaçak yapılaşmayla mücadelede izlenen yöntemler hakkında bilgi veren Başkan Kavuş, hem çevreyi hem de tarımsal üretimi tehdit eden bu yapılarla ilgili yürütülen kararlı mücadelenin süreceğini vurguladı. Başkan Kavuş, Konya’nın ilk fide üretim Merkezi Konya Fide ve Meram Sahipsiz Hayvan Doğal Yaşam Alanı gibi belediyenin öncü projelerini de görüşmede gündeme getirerek bu yatırımlar hakkında Bakan Yumaklı’yı bilgilendirdi. Milletvekili Mehmet Baykan ve Başkan Mustafa Kavuş, bilgilendirmelerinin sonunda nazik ev sahipliği ve Meram’a desteklerinden dolayı Bakan Yumaklı’ya teşekkür ettiler.

Başkan Kavuş, görüşmede Meram’da kırsal kalkınmayı önceleyen belediyecilik anlayışının artarak devam edeceğini ifade ederken Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da, Meram Belediyesinin özellikle üreticiye destek sağlayan uygulamaları, çevre hassasiyeti ve hayvan refahına yönelik çalışmaları nedeniyle Başkan Kavuş’a teşekkür etti. Yerel yönetimlerin tarım ve hayvancılıktaki rolünün önemine dikkat çeken Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Meram Belediyesinin örnek çalışmalarının diğer yerel yönetimlere de ilham vermesi gerektiğini belirterek, Başkan Kavuş’a ve ekibine başarılar diledi.