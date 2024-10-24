5 şehit ve çok sayıda yaralının olduğu TUSAŞ’a düzenlenen hain terör saldırısında etkisiz hale getirilen kadın teröristin kimliği de belli oldu. TUSAŞ’a saldıran her iki teröristin de PKK üyesi olduğu netleşti.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kadın teröristin kimliğinin de belli olduğunu belirterek, "Hainin, PKK terör örgütü üyesi Mine Sevjin Alçiçek olduğu tespit edildi" dedi.

TUSAŞ’a saldıran her iki teröristin de PKK üyesi olduğu netleştiğini ifade eden Bakan Yerlikaya, "Ülkemizin birlik ve beraberliğine, huzuruna kast eden hain terör örgütünü topraklarımızdan kazıyıp atmaya kararlıyız. Şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Hatırlanacağı gibi, TUSAŞ’a düzenlenen terör saldırısıyla ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya öğle saatlerinde yaptığı paylaşımda, etkisiz hale getirilen erkek teröristin PKK üyesi Ali Örek olduğunun tespit edildiğini açıklamıştı.