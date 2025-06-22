Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Ortadoğu’daki gerilimlere dikkat çekerek, Türkiye’nin iç istikrarını korumasının ve “Terörsüz Türkiye” hedefini kararlılıkla sürdürmesinin stratejik bir zorunluluk olduğunu vurguladı.ADIYAMAN (İGFA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Ortadoğu’daki gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada, bölgenin İsrail’in Gazze’deki soykırım ve İran’a yönelik saldırılarıyla yeni bir kırılma noktasına sürüklendiğini ifade etti. İsrail’in uluslararası hukuku hiçe sayarak sivilleri hedef aldığını vurgulayan Aydın, bu saldırıların yalnızca bir devletin pervasızlığı değil, uluslararası düzenin sessiz rızasıyla ortaya çıkan kolektif bir çürümenin sonucu olduğunu söyledi.

“TERÖRSÜZ TÜRKİYE STRATEJİK BİR ZORUNLULUK”

Aydın, Türkiye’nin bu karanlık tabloda birliğini ve kardeşliğini güçlendirmesi gerektiğini belirterek, “İç istikrar, bölgesel türbülanslara karşı en güçlü savunma hattıdır. ‘Terörsüz Türkiye’ hedefi, bu açıdan stratejik bir zorunluluktur” dedi. Bölgesel gerilimlerin yoğunlaştığı bu dönemde, “Terörsüz Türkiye” sürecinin aksatılmadan sürdürülmesinin hayati önem taşıdığını vurgulayan Aydın, siyasi kamplaşmaların bir kenara bırakılarak milli mutabakatla bu hedefin sahiplenilmesi gerektiğini ifade etti.

İSRAİL’İN SALDIRGANLIĞINA KARŞI KÜRESEL VİCDAN ÇAĞRISI

İsrail’in saldırganlığının bölgesel sınırları aşarak küresel istikrarsızlığa yol açma potansiyeline dikkat çeken Aydın, insanlık ve ümmet bilinciyle hareket edilmesi gerektiğini söyledi. “Evrensel insani ve İslami değerler etrafında kenetlenmeli, bu barbar saldırganlığa karşı topyekûn duruş sergilemeliyiz” diyerek, zulme rıza gösterenlerin tarihin karanlık sayfalarında yer alacağını belirtti.

Aydın, açıklamasını “Gerçek adalet, ancak küresel vicdanın uyanmasıyla mümkündür” sözleriyle noktaladı.