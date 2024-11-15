CHP'li belediyelere açılan soruşturmalarla ilgili tepkilere Eskişehir'den yanıt veren Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yargının kimseden talimat almadığını belirterek, eleştirileri "şuursuzca" nitelendirdi.ESKİŞEHİR (İGFA) - Cumhuriyet Başsavcılığı Çocuk Adalet Merkezi'nin açılışı için Eskişehir'de bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, açılış öncesinde ziyaret ettiği Eskişehir Valiliği'nde 9. Yargı Paketi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Vali Hüseyin Aksoy'un makamında yaptığı açıklamada yeni düzenlemeye dair bilgi veren Bakan Tunç, Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediyelerine açılan soruşturma hakkında konuştu ve gelen tepkilere yanıt verdi.

Yargının kimsenin arka bahçesi olmadığını ifade eden Bakan Tunç, bağımsız ve tarafsız yargının başlatmış olduğu soruşturmaları 'yargı tacizi' şeklinde değerlendirmenin şuursuz bir hareket olduğunu kaydetti.

Bakan Tunç değerlendirmelerinde, "İhtilal dönemlerinde böyle bir yargı yoktu gibi bir şey söylemek haddi tamamen aşmaktır" olduğunu belirterek, "27 Mayıs, 28 Şubat yargısı ile kıyaslıyor ve o kadar dibe düşmemiştik diyor. Bu 27 Mayıs yargısını özlemektir. Yargı kimsenin arka bahçesi değildir. Bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne hakarettir. Yargı, bağımsız ve tarafsızdır. Kimseden talimat almaz ve kimsenin arka bahçesi değildir" diye konuştu.

Bağımsız ve tarafsız yargının başlatmış olduğu soruşturmaları 'yargı tacizi' şeklinde değerlendirmek şuursuz bir harekettir.Yargı, bağımsız ve tarafsızdır. Kimseden talimat almaz ve kimsenin arka bahçesi değildir. pic.twitter.com/dd7FDerhL0— Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) November 15, 2024