Sakarya İl Millî Eğitim Müdürlüğü ile Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi iş birliğinde düzenlenen Eğitimde Bilim İletişimi Zirvesi (EBİZ 2026), eğitim dünyasının tüm paydaşlarını aynı çatı altında buluşturdu.

SAKARYA (İGFA) Akademisyenler, eğitim yöneticileri, öğretmenler, veliler ve öğrencilerden oluşan yaklaşık 450 katılımcının yer aldığı zirve, bilimsel bilginin eğitim sahasıyla buluşmasına önemli katkılar sundu.

İki gün boyunca devam eden zirvede; eğitimde güvenli okul iklimi, yapay zekâ destekli öğrenme, sürdürülebilir yaşam için eğitim, oyunlaştırma uygulamaları, STEM eğitimi, bilgi-işlemsel düşünme, özel gereksinimli çocuklarla etkileşimli okuma ve girişimci öğretmenlik gibi güncel konular ele alındı. Alanında uzman akademisyenlerin katılımıyla gerçekleştirilen panel, çalıştay, atölye ve poster sunumlarında bilimsel araştırmaların eğitim uygulamalarına yansımaları katılımcılarla paylaşıldı.

Programın açılışında yapılan konuşmalarda, üniversitelerde üretilen akademik çalışmaların sınıflara, okullara ve ailelere ulaştırılmasının önemine vurgu yapılarak, eğitimde kaliteyi artırmanın yolunun üniversite-okul-aile iş birliğinden geçtiği ifade edildi.

Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi arasında yürütülen iş birliğinin eğitimde ortak akıl ve birlikte üretme kültürünün güçlü bir örneği olduğu belirtilirken, zirvenin öğretmenlerin mesleki gelişimlerine katkı sunmasının yanı sıra velilerin ve öğrencilerin de bilimsel bilgiye erişimini desteklediği kaydedildi.

Eğitimde Bilim İletişimi Zirvesi, akademik bilginin sahaya aktarılmasını hedefleyen yaklaşımıyla Sakarya'nın eğitim vizyonuna değer katarken; eğitimin tüm paydaşlarını aynı hedef etrafında buluşturan önemli bir platform olarak dikkat çekti. Sakarya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Özer Köseoğlu ve Sakarya İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Atalay Gürbüz'ün konuşmalarında, eğitimde bilimsel temelli uygulamaların yaygınlaştırılması ve paydaşlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi amacıyla benzer çalışmaların devam edeceği vurgulandı.