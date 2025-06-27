Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile beceri odaklı eğitim sürecine geçildiğini, yapay zekâ ve eğitim teknolojilerinde Türkiye’nin dünya çapında bir üs olmayı hedeflediğini açıkladı.ANKARA (İGFA) - Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Giresun'da Valilik Toplantı Salonu’nda düzenlenen İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı’na katıldı ve eğitimde yeni dönem hedeflerini paylaştı.

2024-2025 eğitim öğretim yılında uygulamaya konan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile beceri odaklı bir eğitim sürecine geçildiğini vurgulayan Bakan Tekin, teknolojinin eğitimde daha yoğun kullanılacağını, akademik başarıların artırılacağını ve içerik odaklı çalışmalara ağırlık verileceğini belirtti.

Bakan Tekin, eğitimdeki yeniliklerin sonuçlarını OECD’nin düzenlediği TIMSS sınavlarına işaret ederek değerlendirdi.

Matematik ve fen bilimlerinde OECD ülkeleri arasında ilk üçte olduklarını belirten Bakan Tekin, "Avrupa ülkeleri arasında ise bazı alanlarda birincilik elde ettik. Bu, attığımız adımların eğitim kalitesine yansıdığını gösteriyor” dedi.

EĞİTİMDE YAPAY ZEKÂ VE TEKNOLOJİ HAMLESİ

Yeni dönemde yapay zekâ ve eğitim teknolojilerine odaklanılacağını kaydeden Bakan Tekin, Türkiye’nin bu alanda bir üs haline gelmeyi hedeflediğini söyledi.

Bakanlık olarak geçen hafta iki önemli etkinlik düzenlediklerini ifade eden Bakan Tekin, “Eğitimde yapay zekâ uygulamalarının geliştirilmesi ve kullanılmasına yönelik strateji belgemizi yayımladık. Ayrıca, Cumhurbaşkanımızın açılışını yaptığı Eğitim Teknolojileri Zirvesi’nde, dünyanın birçok ülkesinden üst düzey katılımcılarla eğitim teknolojileri ve yapay zekâ uygulamalarını ele aldık” diye konuştu.

Bakan Tekin, yeni dönemde eğitimde yapay zekâ teknolojilerini hem uygulayacaklarını hem de bu alanda geliştirilen yazılımlar ve araçlarla dünya pazarına hitap eden bir altyapı oluşturmayı hedeflediklerini vurguladı.

“Eğitim teknolojilerinde Türkiye’yi bir merkez haline getirmek istiyoruz” diyen Bakan Tekin, bu vizyonun hem ulusal eğitim kalitesini artıracağını hem de küresel ölçekte rekabet gücünü yükselteceğini ifade etti.