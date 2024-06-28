Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dış ticaret verilerinin açıklanması sonrasında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yıllık ihracatın Mayıs'ta 260 milyar dolar ile tarihi zirvesine çıktığını bildirerek, "Yıllık cari açığın Mayıs ayında bir önceki aya göre 6 milyar dolar iyileşerek yaklaşık 26 milyar dolar seviyesine gerilemesini bekliyoruz" dedi.ANKARA (İGFA) - Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Mayıs ayında yıllık ihracatın 260 milyar dolar ile tarihi zirvesine ulaşırken, ithalatın son bir yılda 29 milyar dolar azaldığını, yıllık dış ticaret açığı 35 milyar dolar iyileşerek 87 milyar dolara gerilediğini belirtti.

Turizmde de güçlü seyrin devam ettiğine dikkati çeken Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Mayıs ayında yabancı ziyaretçi sayısı yıllık yüzde 14 arttı. Yıllık cari açığın mayısta bir önceki aya göre 6 milyar dolar iyileşerek yaklaşık 26 milyar dolar seviyesine gerilemesini bekliyoruz. İkinci çeyrek itibarıyla cari açığın milli gelire oranının yüzde 2,5’in oldukça altında gerçekleşmesini öngörüyoruz. Gerileyen cari açık dış finansman ihtiyacını azaltacak, daha kalıcı rezerv birikimi sağlayacak, ⁠dış borcun milli gelire oranını düşürecek, finansal istikrarı daha da güçlendirecek, kredi notu artışlarının devamına zemin hazırlayacak ve hedeflerimize ulaşmamızda önemli rol oynayacaktır" ifadelerini kullandı.