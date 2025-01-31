TÜİK'in açıkladığı dış ticaret verilerini değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, güçlü hizmet ihracatıyla dış kırılganlıkların azaltılırken dayanıklılığın artırıldığını kaydetti.ANKARA (İGFA) - Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TÜİK'in bugün açıkladığı istatistikleri değerlendirdi.

Türkiye genelinde önemli ölçüde gerileyen dış ticaret açığı ve güçlü hizmet ihracatıyla dış kırılganlıklarımızı azaltırken dayanıklılığımızı artırdığını ifade eden Bakan Şimşek, 2024 yılında ziyaretçi sayısı 62,2 milyona yükselirken turizm gelirimiz 4,7 milyar dolar artışla 61,1 milyar dolara ulaştığını kaydetti.

Bakan Şimşek, küresel ekonomideki zorluklara rağmen ihracatın 262 milyar dolara yükseldiğini ve dış ticaret açığının 24 milyar dolar gerilediğini belirterek, "2024 yılında cari açığın milli gelire oranı yüzde 1’in altına indi. Cari dengede sağladığımız kazanımları ileriye taşımak için katma değerli üretimi ve ihracatı desteklemeye, enerjide yerli ve yenilenebilir kaynak kullanımını artırmaya yönelik politikalarımıza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.