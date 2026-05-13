Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, mart ayında yıllıklandırılmış cari açığın 39,7 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiğini açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dış ticaret dengesindeki iyileşmeye dikkat çekerek nisan ayında yıllık cari açığın belirgin şekilde gerilemesinin beklendiğini, Mayıs ayında ise uzun bayram tatilinin etkisiyle geçici bir bozulma yaşanabileceğini ifade etti.

Enerji ve enerji dışı emtia fiyatlarındaki yüksek seyrin cari açığı artırabileceğini belirten Bakan Şimşek, uygulanan ekonomik program ve güçlenen makroekonomik temeller sayesinde bu artışın yönetilebilir düzeyde kalacağını ve geçici olacağını değerlendirdiklerini söyledi.

Mart ayında 1 milyar dolarlık doğrudan yabancı yatırım girişi gerçekleştiğini aktaran Bakan Şimşek, yıllıklandırılmış yatırım girişinin 12,6 milyar dolara yükseldiğini bildirdi. Türkiye'nin risk priminin (CDS) savaş öncesi seviyelere yaklaştığını, borç çevirme oranlarında ise yüksek seyrin sürdüğünü belirten Bakan Şimşek, Meclis'te görüşülen Yatırım Teşvik Paketi'nin finansman yapısını destekleyeceğini ifade etti. Bakan Şimşek ayrıca, enerji bağımlılığını azaltan, katma değerli üretimi ve yeşil dönüşümü destekleyen politikaların kararlılıkla sürdürüldüğünü vurguladı.