COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, '30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü' nedeniyle New York'ta düzenlenecek programlara katılacak. Bakan Kurum, ABD ziyareti kapsamında BM Genel Kurulu'nda daimi temsilcilere Türkiye'nin COP31 ev sahipliği sürecine ilişkin bilgilendirme yapacak.

ANKARA (İGFA) - 31. BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) Taraflar Konferansı Başkanı sıfatıyla New York'ta bir dizi görüşmeler yapacak olan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, COP31 Başkanı olarak, bugüne kadar BM temsilcileri, önceki dönem COP başkanları, STK'lar, büyükelçiler, Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol ile görüşmeler ve toplantılar gerçekleştiren Bakan Kurum, ABD'de de BM nezdinde ikili görüşmeler gerçekleştirip, tanıtım toplantılarına katılacak.

TÜRKEVİ'NDE STK'LAR İLE TOPLANTI

Bakan Kurum, New York programı kapsamında ilk olarak bugün BM Türkevi binasında STK'lar ile bir araya gelecek. Bakan Kurum, 140'a yakın ABD'li iş insanı ve STK temsilcisinin katılacağı bu toplantıda COP31 süreci ve Türkiye'nin Emine Erdoğan hanımefendi himayesinde başlattığı Sıfır Atık Projesi ile ilgili konuşma yapacak.

Bakan Kurum daha sonra Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Başkanı Alexander de Croo ile ikili görüşme gerçekleştirecek. Bakan Kurum ardından BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşecek. Bakan Kurum görüşme ve toplantılarda Türkiye'nin küresel çevre hareketi Sıfır Atık ve COP31 ev sahipliği sürecine ilişkin bilgiler verecek. Türkiye'nin iklim değişikliği ile mücadele ve çevre politikalarına yönelik sunumlar yapacak. Bakan Kurum'un Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) İcra Direktörü Inger Andersen ile de COP31 sürecine ilişkin ikili görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.

BAKAN KURUM, BM GENEL KURULU'NDA TÜRKİYE'NİN COP31 VİZYONUNU ANLATACAK

Bakan Kurum, 27 Mart Cuma günü ise BM Genel Kurulu'nda Türkiye'nin COP31 ev sahipliği ve başkanlık sürecine ilişkin daimi temsilcilere bilgilendirme yapacak.

Küresel çevre hareketi Sıfır Atık'ın COP31 sürecinde de önemli bir başlık olacağını belirten Bakan Kurum, Türkiye'nin yine küresel bir sorumluluk anlayışıyla uluslararası sisteme güveni pekiştirmek için çaba sarf edeceğini anlatacak. Bakanlığın resmi internet sitesinde yer alan gündeme göre Bakan Kurum hitabında Türkiye'nin COP31 vizyonunu; 'Uygulama' COP'u olarak belirlediğine dikkat çekecek ve bu vizyonun süreçlerini de diyalog, uzlaşı ve aksiyon ekseninde sıralayacak. Türkiye'nin iklim iş birliği, temiz enerji ve yeşil dönüşüm konularında hedef odaklı bir COP31'in sürecini yürütmeyi hedeflediğini üye ülkelere anlatacak.

BM'DE 30 MART ULUSLARARASI SIFIR ATIK GÜNÜ ETKİNLİKLERİ DÜZENLENECEK

Öte yandan Bakan Kurum'un Genel Kurul hitabının ardından, '30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü' programlarına katılması bekleniyor.

BM binasında gerçekleştirilecek etkinlikler kapsamında Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan Hanımefendi'nin video mesajı yayımlanacak. Bakan Kurum'un yanı sıra programda, Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 İklim Değişikliği Üst Düzey Şampiyonu Samed Ağırbaş, Birleşmiş Milletler Çevre Programı İcra Direktörü Inger Andersen, Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Programı (UN-Habitat) İcra Direktörü Anacláudia Rossbach birer konuşma yapacak.